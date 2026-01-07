Los dos fenómenos que cambiarán las condiciones climáticas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de dos fenómenos que cambiarán las condiciones climáticas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): sudestada y ciclogénesis.

Ambos eventos estarán impulsados por el ingreso de distintos sistemas atmosféricos, poniendo fin a la tendencia creciente de temperaturas máximas propias del verano y que el martes traccionó el mercurio hasta los 31° C.

Sudestada y ciclogénesis: cuándo llegan los dos fenómenos al AMBA

Como consecuencia del ingreso de una perturbación en niveles medios y altos de la troposfera, que tras cruzar la Cordillera de los Andes comenzó a forzar el emplazamiento de un frente frío, en la noche del martes 6 la región metropolitana experimentó el primer cambio progresivo en sus condiciones climáticas.

Este miércoles 7, las horas iniciales de la jornada estuvieron demarcadas por el despliegue de lluvias débiles, mientras que hacia la tarde aumentó la probabilidad de tormentas aisladas, con mejoras temporarias. Finalmente, durante la noche, se registrarán ráfagas de viento del Sudeste que podrían superar los 50 km/h, lo que dará lugar al desarrollo de la Sudestada.

El jueves 8, el AMBA se verá afectado por un descenso marcado de las temperaturas mínimas, que se ubicarán entre los 16 y 18 °C, mientras que las máximas no superarían los 25 °C. Persistirán los vientos del sector Este.

Para el viernes 9, continuará la influencia de una circulación del Este, asociada a la combinación de un centro de altas presiones en el océano Atlántico y un centro de bajas presiones que se formará sobre el Litoral. Este sistema, devenido de una ciclogénesis, se desplazará hacia el Sudeste conforme avance la jornada, manteniendo condiciones inestables.

Pronóstico del tiempo semanal para el AMBA

Jueves 8 de enero

Cielo mayormente nublado

Temperatura mínima: 17° C

Temperatura máxima: 25° C

Viernes 9 de enero

Cielo nublado

Temperatura mínima: 20° C

Temperatura máxima: 25° C

Sábado 10 de enero

Lluvias aisladas