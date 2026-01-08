Una amplia mayoría evalúa que la economía está peor que el año pasado

Más allá de las "masterclass" del ministro Luis Caputo que el presidente Javier Milei elogia en las redes, la mayoría de la gente sostiene que la situación económica actual es peor que la del año pasado, que tampoco fue bueno. Respecto a las expectativas acerca de cómo será la situación el año que viene, si bien la diferencia resultó menor, también fueron más los que tuvieron una visión pesimista y dijeron que estará peor o, incluso, mucho peor. En cuanto a los niveles de aprobación de la gestión libertaria, los porcentajes se mantuvieron estables con respecto a noviembre en un 46% de apoyo y un 53% de rechazos.

Los datos surgen del nuevo trabajo de la consultora D'Alessio-Irol-Berensztein que midió el humor social y político en la última semana de 2025. El Gobierno mostró cierto repunte en todos los sondeos luego del triunfo en las elecciones nacionales de octubre, pero luego se estabilizó. "La evaluación sobre la situación económica actual se sostiene en el mismo valor que el del mes de noviembre. Un 57% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 41% cree que está mejor", indicaron en la consultora. La evaluación fue muy diferente según las preferencias políticas: el 85% de los votantes de La Libertad Avanza respondió que la cosa va bien, en tanto que un 95% de los electores de Fuerza Patria dijeron ver lo contrario.



En verdad, podría destacarse también que un 12% de quienes votaron a La Libertad Avanza -probablemente lo hayan hecho por segunda vez- aceptaran que la situación económica en el segundo año de gestión de Milei fue peor aún que en el primero, pero igualmente lo volvieron a elegir. Respecto a las perspectivas para dentro de un año, los números de diciembre fueron similares a los de noviembre: un 46% sostuvo que la situación será mejor o mucho mejor mientras que un 50% opinó que estará peor o mucho peor. De nuevo, la diferencia de opinión entre los votantes de La Libertad Avanza y los de Fuerza Patria fue enorme. Por ejemplo, un 71% de los electores de FP dijeron que el año próximo la situación será "mucho peor" y otro 24% simplemente "peor".

La diferencia de miradas se repitió cuando los consultaron, no ya por la economía, sino por la evaluación de la gestión en general transcurrida la primera mitad del mandato de Milei. Con la uniformidad de opinión positiva de los electores de La Libertad Avanza y de la negativa de parte de los de Fuerza Patria, los que votaron la opción de centro Provincias Unidas aparecieron fragmentados. Un 32% -casi un tercio- evaluó de manera positiva la gestión de Milei, en tanto que un 26% la consideró mala y un 35% muy mala. Las dificultades que muestra la dirigencia dialoguista para posicionarse en apoyo, apoyo crítico o rechazo a la Casa Rosada la tienen también sus electores.

En sus últimas dos mediciones, la consultora D'Alessio-Irol-Berensztein tuvo a la "inseguridad" como el tema de mayor preocupación de los argentinos. En esta última encuesta le dio que un 66% está preocupado por el tema -principalmente los votantes de La Libertad Avanza-, en tanto que un 60% mostró su inquietud respecto a la "incertidumbre por la situación económica" y otro 54% por la falta de "propuestas para el crecimiento" de parte del Gobierno. El Top 10 de precoupaciones le siguieron "los ajustes que está haciendo el Gobierno", la "inflación" y "los actos de corrupción del gobierno de Milei". Obviamente, los temas económicos fueron los que rankearon más arriba entre los votantes de Fuerza Patria.

La imagen de Javier Milei también se mantuvo estable, con un 42% de respuestas positivos contra 54% de rechazos. El sondeo confirmó que no hay dirigentes políticos con diferencial positivo y sólo la senadora Patricia Bullrich apareció mejor posicionada que el Presidente. Por último, más de la mitad de los encuestados consideró que diciembre 2025 fue el más tranquilo de los últimos tiempos (51%). Este valor se sostuvo principalmente por la percepción de los votantes de La Libertad Avanza (89%) y los de Provincias Unidas (50%). Un 76% de los votantes de Fuerza Patria se mostró en desacuerdo con esa afirmación.