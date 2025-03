Lawson en crisis: el histórico de Red Bull que lo sacaría de la F1

Lawson apenas duró dos carreras en Red Bull.

Esta mañana, finalmente se confirmó la salida de Liam Lawson de Red Bull como consecuencia de sus pobrísimas actuaciones en Melbourne y Shanghái, por lo que ahora la dupla de la escudería austriaca estará conformada por Max Verstappen y Yuki Tsunoda. De momento, esto no significa el final de la carrera del oceánico, que volverá a Racing Bulls como compañero de Isack Hadjar a partir del Gran Premio de Japón.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el piloto neozelandés no sea capaz de volver a su mejor versión luego de haber sido el peor piloto en la historia de Red Bull, sobre todo después de toda la fanfarronería que mostró la temporada pasada. Conscientes del impacto emocional que puede sufrir Lawson tras ser desplazado del primer equipo, desde la marca de las bebidas energéticas preparan segundas opciones por si su rendimiento no mejora en el transcurso del año.

En este sentido, uno de los que ha sonado para sumarse al equipo ha sido Franco Colapinto, actualmente piloto de reserva de Alpine, pero no sería la única alternativa que consideran en Faenza. Así surge el nombre de Daniel Ricciardo, que se encuentra a la espera del llamado del equipo italiano para volver a la F1 luego de haber sido desplazado por el mismísimo Lawson para las últimas seis carreras de la temporada pasada.

Cabe mencionar que el australiano ya ha tenido su regreso a Racing Bulls en el pasado, cuando reemplazó a Nyck de Vries en la por entonces llamada AlphaTauri luego de las diez primeras fechas del 2023. Para el año pasado, “Honey Badger” continuó en el segundo equipo junto a Yuki Tsunoda hasta el GP de Singapur, donde corrió su hasta el momento última carrera en la máxima categoría.

Tampoco hay que dejar de lado la importancia que tiene Ricciardo para Red Bull, puesto que fue uno de los principales protagonistas de la escudería tras la partida de Sebastian Vettel a Ferrari en 2014. Durante sus cinco años en Milton Keynes, el australiano obtuvo siete victorias en la máxima categoría, sin mencionar los 21 podios, algunos de los cuales lo llevaron a estar entre los tres mejores de la F1 en 2014 y 2016.

Los números de Ricciardo en Racing Bulls

La aventura de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1 comenzó en 2011 como piloto de reserva de Toro Rosso, escudería a la que volvió en 2012 tras haber corrido para Hispania Racing Team. En esa primera etapa en el equipo italiano, el australiano tuvo resultados notables que lo hicieron ascender a Red Bull en 2014, donde se mantuvo hasta finales del 2018, cuando decidió dar el salto a Renault.

Ricciardo es uno de los pilotos más queridos en Red Bull.

A pesar de ello, el oceánico no tardó en irse de la escudería francesa y en 2021 se fue a McLaren, que luego lo reemplazó por Oscar Piastri. Así, Ricciardo volvió a Toro Rosso, bajo el nombre de AlphaTauri, en 2023 para la undécima fecha, aunque una lesión en Países Bajos solo le permitió correr siete fechas ese año, en el que cosechó seis puntos gracias al séptimo lugar en México. El año pasado, el australiano solo sumó en tres de las 18 carreras que disputó, lo que generó que sea reemplazado por Liam Lawson para las últimas seis fechas.