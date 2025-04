Lizy Tagliani renuncia a La Peña de Morfi: la verdad detrás de su adiós a Telefe

Lizy Tagliani decidió renunciar a La Peña de Morfi, programa que hasta ahora conduce junto a Diego Leuco en Telefe. Según Intrusos, la conductora decidió dar un paso al costado cuando termine la emisión del próximo domingo 20 de abril, tras las acusaciones en su contra.

"Me está llegando información. Aparentemente va a estar el domingo de Pascuas y después una especie de retiro voluntario. Está en abril, en mayo no", aseguró Marcela Tauro, dejando en claro que la decisión fue de la conductora y no de las autoridades de Telefe.

El pasado domingo, según Tauro, Lizy Tagliani "no iba a ir" al programa aunque luego cambió de opinión. Así las cosas, tras las acusaciones lanzadas por Viviana Canosa días atrás, la conductora de La Peña de Morfi dejaría su lugar para abocarse a resolver sus cuestiones personales.

Lizy Tagliani rompió en llanto al hacer su descargo tras las acusaciones

Lizy Tagliani abrió su corazón en La Peña de Morfi y, visiblemente emocionada, hizo un sentido descargo en medio de las fuertes acusaciones lanzadas por Viviana Canosa y Marcela Tauro. En el arranque del programa, la conductora no pudo contener las lágrimas al hablar del difícil momento que atraviesa.

“Estoy triste, no pensé que esto podía pasar”, comenzó Lizy, conmovida. Y destacó el valor del cariño que ha recibido a lo largo de su vida: “Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, del trabajo, mis clientas de más de 25 años como peluquera. Toda gente que me brindó su afecto, su confianza y con quienes aún sigo siendo amiga”.

Con la voz entrecortada, la conductora remarcó que ese apoyo incondicional es lo que la sostiene hoy. “Yo sé quién soy, estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa”, expresó con orgullo. Finalmente, Lizy dejó en claro su postura: “Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y quede en claro que soy una buena mina, una buena persona”.