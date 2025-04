Viviana Canosa dejó mudos a todos y contó su historia con Lizy Tagliani: "A la cama"

Qué dijo Viviana Canosa de Lizy Tagliani en su programa de El Trece.

Viviana Canosa es una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina y en la actualidad, se encuentra al frente de Viviana En Vivo por El Trece. Allí ventiló una serie de detalles inesperados sobre su historia desconocida con Lizy Tagliani, motivo por el cual su testimonio se volvió viral y causó todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo.

En la emisión de Viviana En Vivo del viernes 11 de abril por El Trece, la conductora decidió contar lo que vivió con Lizy Tagliani, con quien eran amigas hasta hace unos años. "Yo tenía que descansar, entonces me iba a dar un baño y me metí a la cama a dormir una siesta, literal. Y dejaba a mi equipo en mi casa porque los necesitaba para después producirme en casa para ir a Canal 9 todos juntos en mi auto", contó en primera instancia.

Viviana Canosa volvió a la televisión en este 2025 a través de El Trece.

Qué dijo Viviana Canosa de Lizy Tagliani

"Muchas veces dejaba la puerta de mi cuarto abierta y muchas veces vi que me faltaba plata de la cartera. Hasta que un día, y nunca lo conté, abrí la ducha, hice como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada así en la bañera. Y cuando esperé, conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi cómo me estaba robando la señora Lizy Tagliani, robando plata de la cartera, tironeándomela", reveló sin tapujos. "Fue el día que yo le dije 'te pido un solo favor: andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando'", agregó.

La serie de revelaciones de Canosa fueron graves no solo para Lizy, sino también para ella misma, ya que expuso que encubrió algunas situaciones de índole legal, por ejemplo, cuando falleció la madre de la humorista y no tenía el acta de defunción, por lo tanto, según contó, podría haber ido presa "porque la pude haber matado yo", recordó la conductora. "Agarro el teléfono y empiezo a mirar en la agenda ministros, diputados, senadores... ¿A quién llamo, a la presidente? Llamo a una persona de mucha confianza y le digo 'mirá, tengo a una de mis mejores amigas que tiene a la madre en una sala velatoria sin el acta de defunción porque la llevó así de una de la casa con el marido de la madre y la dejaron ahí'. Me dicen '¿por qué te estás metiendo en este quilombo Viviana?'", relató dejando entrever los contactos que tiene para beneficio personal.

No solo eso, sino que al aire, tomó la decisión de no contar "ni del alcohol ni de otras cositas, ni de menores ni de nada, que cuando me enteré dije 'se terminó todo acá'. y como soy buena, esa parte no la voy a contar". Además, expuso que Tagliani quiso estar con su expareja, el conde Bruno Barbier, cuando coincidieron en un viaje en avión. "Por eso cuando Marcela Tauro contó lo que contó yo dije 'no tengo ninguna duda', y ayer cuando lo llamé a Ángel [De Brito] le dije 'tal vez me anime a contarlo, tengo ganas'", concluyó Canosa en lo que fue una explosiva declaración que arrojó como disparador de lo que dijo Tauro, ya que había contado que se le insinuó a su marido.

Qué le respondió Lizy Tagliani a Viviana Canosa

"Hola a todos, paso por acá porque me llegan un montón de capturas y mensajes acerca de lo que dicen de mí", introdujo la humorista. "Quiero decir que son todas mentiras, me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir", indicó Lizy a través de un video publicado en sus redes sociales.

De esta manera, deslizó que podría accionar desde lo legal contra la conductora de El Trece. "Les mando un beso grande, pido disculpas por este video y quien quiera creerme, que me crea", cerró.