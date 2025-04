Jorge Rial se lanza como empresario: qué hará el famoso periodista lejos de la TV

Jorge Rial se anima a un gran cambio en su carrera profesional.

Jorge Rial se anima a tomar un nuevo rumbo en su camino profesional y reveló en sus redes sociales información al respecto. Se trata de un proyecto relacionado a la comunicación, pero alejado de la televisión, en el que trabajará con conocidas figuras de los medios.

El fundador de Intrusos y Argenzuela creará su propio canal de streaming y se supo qué otros periodistas serán parte del mismo: Alejandro Fantino, Eduardo Feinmann y Viviana Canosa, con quien Rial protagonizó una guerra mediática durante años en los 2000. Si bien el conductor solo reveló esa información, Marina Calabró se explayó sobre el nuevo camino de Jorge en América TV.

"El lunes por la noche habrá programa compartido entre Jorge Rial y Alejandro Fantino. Y después hay otro semanal previsto entre Jorge y Viviana Canosa", pronunció la hermana menor de Iliana Calabró. Y siguió: "No sé si tiene socios, cómo configuró la estructura, pero él es la cabeza del proyecto. Yo le tengo fe a esto. Mirá las distancias ideológicas que hay entre unos y otros... está bueno. Sé que está cerrando una quinta figura, super potente, pero no tengo el nombre todavía".

Fuertes declaraciones de Viviana Canosa sobre Yuyito González

"Nosotros no tenemos nada en contra. Ella es la primera dama y tiene que entender el juego que jugamos. A mí también me critican y yo me defiendo, y si no quiero no lo hago. Además, siento que con Fátima Javier era un poco más fogoso", comentó Viviana Canosa en una charla con el cronista de Puro Show. Y sumó: "Pero no estamos diciendo nada mal: estamos diciendo, 'che, cerrá un poco más la boca', no da hacer publicidad de ropa interior con toda la mercadería, sos la primera dama. No la comparo con Juliana (Awada) porque fue la primera dama más linda que tuvimos, la única".

Jorge Rial.

El contundente descargo de Barbie Di Rocco sobre Jorge Rial

"Me pasó hace poco con Jorge Rial. Me empieza a seguir (en las redes) y, como con cualquier conductor que me empieza a seguir, le pregunté si había un espacio disponible porque siempre está bueno escuchar voces trans. Me responde 'la verdad que está bueno escuchar voces trans. Tengamos una reunión. Vení a casa'", contó Bárbara en Bondi. Y siguió: "Llevé los libros infantiles como una pelotuda, fui a la casa y cuando empezó con 'que linda piel que tenés'...". En ese momento, Ángel de Brito la cortó y le preguntó: "¿Perdón?, ¿te empezó a tocar?". "Sí. Ahí agarré y le dije: 'yo vine a saber si podía conseguir laburo, no vine a que me gatees. Si vos me decís de entrada 'quiero salir a cenar', yo te digo sí o no pero no me entrés por el lado del libro infantil como una pelotuda, porque yo vine a pedir laburo'", respondió la actriz.

Di Rocco aseguró que en ese momento le preguntó al conductor de manera directa si habría posibilidades de trabajo concretas y él dijo que lo veía difícil. "Si ya lo sabías de entrada, ¿para qué me hiciste venir? Claramente tenía otro objetivo así que le pedí para irme. Me volvió a invitar a tomar un trago, pero le agradecí y me fui. No hay disculpas posibles. Al otro día, un caradura, me dijo 'la pasé bárbaro con vos, me encantaría volver a verte'. O sea, ¿no viste que te rechacé?", cerró.