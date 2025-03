Viviana Canosa acorraló a Milei y reveló lo que todos pensaban: "Videla".

Viviana Canosa volvió a la televisión de la mano de El Trece y en una entrevista exclusiva a El Destape reveló qué le pareció el video que se publicó desde las redes sociales de Casa Rosada en conmemoración del Día de la Memoria, el pasado 24 de marzo. Sin pelos en la lengua, la conductora disparó contra Javier Milei y lo apuró: "Decir que Videla es un héroe me parece doloroso".

En una entrevista con El Destape, Viviana Canosa reveló que le pareció que desde el Gobierno aboguen a la teoría de los dos demonios en una fecha tan significativa para los argentinos como lo es el 24 de marzo: "Me cayó pésimo, porque hace 49 años Patricia Bullrich hubiera estado ahí, o sea que eso se contradice con el mensaje de Agustín Laje y ellos. Según ellos (La Libertad Avanza), Patricia era una montonera tirabombas que mató chicos en los jardines de infantes… todo lo contrario de lo que ellos defienden. Sin embargo, es la persona de confianza del Presidente y la ministra de Seguridad de la Argentina. Es contradictorio y no me cierra. Póngase de acuerdo para ver de qué lado están".

"Pienso que faltaba que dijeran que Videla era un héroe. No me gusta nada a mí esa parte, es la parte que a mí no me gusta. Y además, ¿para qué? Es un día tan especial, donde hay gente que llora a su madre, a su padre, a su tío, a su hermano, que es muy sensible para tanta gente, ¿por qué salís con esa provocación? ¿Por qué quieren mostrar que están más del lado de Videla y la dictadura que de toda esta gente? Hablen de Strassera, de Alfonsín, de Magdalena Ruiz Guiñazú. No me gusta nada eso. Y en todo caso, si tiene huevos el Presidente, que lo diga él eso, que no lo mande a Agustín Laje o al Tata Yofre. Si vos como Presidente pensás que Videla es un héroe, salí y decilo. Decir que Videla es un héroe me parece, como argentina, doloroso. ¿Querés decir que estás a favor de Videla pero no tenés los huevos para decirlo? Entonces tratá de no lastimar a toda esa gente en una fecha tan especial", agregó la conductora Viviana Canosa.

Viviana Canosa se arrepintió de haber votado a Milei y blanqueó lo que todos pensaban: "Yo hice campaña"

Viviana Canosa está cerca de volver a la televisión de la mano de El Trece y a modo de anticipo a su regreso, dio una entrevista en la que habló sobre la presidencia de Javier Milei y lanzó un inesperado descargo con auto crítica. "A mí no me alcanza que baje la inflación si estamos todo el día peleándonos entre todos", sentenció Canosa.

En una entrevista con Gente, la conductora Viviana Canosa blanqueó su opinión sobre la gestión de Javier Milei y marcó sus diferencias con el libertario: “Lo que me pasa a mí es lo que le pasa al que votó a Milei por no votar a Sergio Massa, pero tampoco le gusta Milei. Mi mejor amigo es gay, lo votó a Milei y no le gusta lo que el presidente dijo en Davos. Terminó yendo a una marcha, como nunca antes. Ese tipo que lo eligió es el que hoy dice que no se siente representado. El Presidente ataca a los artistas. Yo hice una clara campaña por Patricia Bullrich. Entonces, ¿por qué si critico a este gobierno me dicen que quiero que vuelva el kirchnerismo? Lo peor que nos puede pasar es tener miedo en opinar. Yo estoy en contra de lo que pasó con las cripto y no soy ‘kuka’ por eso”.

Por otro lado, Viviana Canosa disparó contra Juntos por el Cambio y opinó: "Hay personas que se sienten solas porque no hay oposición. Los de Juntos por el Cambio se están yendo a La Libertad Avanza. En algunos casos sentís que tienen convicciones, pero en la mayoría lo que te queda es que buscan acomodarse el culo en un sillón para no perder sus privilegios. El otro día Macri plantó su posición sobre el tema de las cripto, pero tampoco podés ser líder desde la Patagonia. Los políticos están bajo la mesa. Yo creo que van a surgir nuevos liderazgos porque sino todo va a ser mediocre. A mí no me alcanza que baje la inflación si estamos todo el día peleándonos entre todos".