Video: Amalia Granata criticó a Milei y en América TV la frenaron en vivo

Amalia Granata reapareció en la televisión después de mostrar su distanciamiento del presidente Javier Milei y vivió un momento de tensión al aire de América TV. La diputada de la provincia de Santa Fe pasó un acalorado momento cuando, en medio de una entrevista, quiso lanzar una crítica al libertario y una voz fuera de cámara la cortó.

Invitada a Intrusos (América TV) Granata charló con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y cuando se dispuso a hablar del detrás de escena de la pelea entre la conductora Viviana Canosa y el presidente Javier Milei, se vivió una situación polémica. "Con Viviana... sé porque le pregunté que había pasado con él (Milei). Cuando a ella le llega que él había arreglado con Massa (Sergio) y había puesto candidatos de Massa...", sentenció Granata antes de virar la cabeza ante un evidente llamado de atención fuera de las cámaras.

"Perdón, perdón", se excusó Amalia Granata antes de que Pallares y Lussich le diesen el pie para que siga con su información. "Ella (Canosa) lo llama a él (Milei) y él la ningunea y no le atiende más el teléfono. Ella le dice 'che, flaco, yo fui la única que te llevé a mi programa, que te hice campaña, que te banqué, que me la recontra jugué por vos y ahora me ninguneas así'", siguió Granata.

De inmediato, y con una incomodidad que se hizo presente, Rodrigo Lussich viró la entrevista a otro tema: "¿Seguís temas mediáticos, cambiando un poquito de tono?". El momento polémico culminó con Granata opinando sobre el conflicto de Wanda Nara y "La China" Suárez.

Amalia Granata confirmó lo que todos piensan de Milei y Fátima Florez: "Le pagan"

En agosto del 2023 Amalia Granata estuvo como invitada a Intratables (América TV) y se cruzó con los periodistas que pusieron en jaque el romance del líder de La Libertad Avanza y reaccionó con fiereza cuando "Tartu" aseguró: "Milei es un cholulo, le gusta la cámara y el mundo del espectáculo". "Tengo buena relación con Javier, tuve la oportunidad de ir a cenar a su casa y no es un cholulo. Hablan desde el desconocimiento, de no conocerlo como persona. Se enamoró de una mujer que es artista, nada más", sentenció Granata en defensa del candidato a Presidente. En tanto que fue muy clara con respecto a lo que todos piensan del vínculo.

"¿Nadie se horrorizaba cuando Scioli y Karina Rabolini, que era una mentira total, estaban en todos los medios como un matrimonio perfecto y no existía ese matrimonio? Nadie se horrorizaba. Ahora, Javier está de novio con una artista y todos dicen 'es mentira', 'le pagan a la chica'", agregó, con acidez. Sumándose a la mediática que saltó la fama tras declarar que se acostó con el cantante Robbie Williams, el panelista Ceferino Reato cerró el debate con una reflexión benévola hacia el libertario: "A la gente le gustan las historias de amor, hay que llevar alegría, ustedes son muy tristes y critican a Milei"