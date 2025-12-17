La decisión de última hora de los Premios Oscar: gratis y por Youtube.

El 15 de marzo del 2026 se celebrará una nueva edición de los Oscar, celebración que premia las mejores películas del año y que reúne a cientos de estrellas de todo el mundo. A la expectativa por el anuncio de las nominadas se sumó la noticia de un increíble acuerdo entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y YouTube para transmisiones gratis de los premios.

La entrega de los Oscar se transmitirá en YouTube, gratis y para todo el mundo, a partir del 2029, como parte de un acuerdo cerrado entre la Academia y la plataforma de videos, que tendrá una duración inicial de cinco años. El acuerdo busca potenciar la audiencia de los premios Oscar, ya que se prevé que los 2 millones de personas que tienen acceso a la aplicación podrán disfrutarlos en la comodidad de sus casas. Además, habrá subtítulos disponibles y varias pistas de idiomas para poder escuchar la ceremonia.

Los detalles del acuerdo de la Academia y YouTube

El acuerdo empezará con la 101.ª edición de los premios, la de 2029, y finalizará en 2033, según adelantó la Academia este miércoles en un comunicado. Esto supone que la cadena ABC, que se hizo cargo de la retransmisión de la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028. El acuerdo también incluye la transmisión de la alfombra roja, el Governors Ball, el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado, tanto como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts.

"Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Oscars y de nuestra programación anual de la Academia", remarcaron en el comunicado la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.