Tiene playas paradisíacas y es ideal para las vacaciones de verano: qué se puede hacer en Villa Traful

Se acerca las vacaciones de verano 2026, llega el momento de planificar el viaje y una de las grandes opciones esta temporada es Villa Traful. Se trata de un destino ideal para el calor porque cuenta con playas paradisíacas y muchas actividades para hacer.
Villa Traful: qué se puede hacer en el verano 2026
Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén, Villa Traful es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y desconexión rodeados de naturaleza. Cuenta con playas de aguas transparentes y el paisaje típico del sur con montañas, bosques y aire fresco.
Además de poder pasar el día en un balneario y realizar caminatas, buceo, excursiones, kayak, el lugar cuenta con diferentes actividades turísticas para hacer, entre las principales, se destacan:
- Ir al mirador del Traful o Mirador del Viento: es una de las visitas obligadas, ya que ofrece una vista increíble del Lago Traful y de toda la villa, desde uno de los acantilados más altos. Se encuentra en dirección hacia el Paso Córdoba, ruta que comunica Villa Traful con la Ruta 234.
- Ir a la Cascada Co Lemu: en el camino de los siete lagos, a unos siete kilómetros, se puede estacionar el vehículo al lado del puente del arroyo, caminar por un sendero con árboles nativos y una frondosa vegetación alrededor de un kilómetro y medio y al final encontrarse con el salto de la Cascada Co Lemu. Durante el verano se encuentra con mucho caudal de agua debido a los deshielos de las altas cumbres y logra hacerle honor a su nombre, ya que significa "agua en el bosque".
- Excursión al Bosque Sumergido del Lago Traful: se trata de un fenómeno natural al que se puede acceder en lancha. La excursión es corta y permite ver el bosque desde la superficie, siempre que las aguas del Lago Traful se encuentren calmas. El bosque se encuentra a más de diez metros de profundidad y está compuesto por coíhues añejos en perfecto estado de conservación. Además, durante la visita se puede ir a la gruta de la Virgen en el acantilado cercano al Bosque Sumergido.
Cómo llegar a Villa Traful desde la Ciudad de Buenos Aires
Para llegar a Villa Traful, Neuquén, desde la Ciudad de Buenos Aires hay un largo recorrido. Sin embargo, dependerá del tipo de vehículo que se utilice:
-
En avión: se debe viajar hasta Bariloche o Neuquén. Desde Bariloche, Villa Traful queda a solo 90 kilómetros (aproximadamente una hora y media), mientras que desde Neuquén son 350 kilómetros. Después del vuelo, se puede continuar en auto alquilado, transfer o transporte local. Es un total de 3 horas aproximadamente.
-
En auto: recorriendo unos 1.500 kilómetros, lo que lleva entre 16 y 18 horas. El camino más habitual combina rutas nacionales hacia la Patagonia y termina en la Ruta Provincial 65, un tramo de ripio que conecta con el pueblo.
- En micro: se viaja primero desde Buenos Aires a Bariloche en un trayecto que dura entre 20 y 22 horas. Una vez allí, se debe combinar con micros hacia Villa La Angostura y luego a Traful, o contratar un traslado privado. Es la opción más económica, aunque menos directa.