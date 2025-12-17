Tiene playas paradisíacas y es ideal para las vacaciones de verano: qué se puede hacer en Villa Traful

Se acerca las vacaciones de verano 2026, llega el momento de planificar el viaje y una de las grandes opciones esta temporada es Villa Traful. Se trata de un destino ideal para el calor porque cuenta con playas paradisíacas y muchas actividades para hacer.

Villa Traful: qué se puede hacer en el verano 2026

Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén, Villa Traful es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y desconexión rodeados de naturaleza. Cuenta con playas de aguas transparentes y el paisaje típico del sur con montañas, bosques y aire fresco.

Además de poder pasar el día en un balneario y realizar caminatas, buceo, excursiones, kayak, el lugar cuenta con diferentes actividades turísticas para hacer, entre las principales, se destacan:

Ir al mirador del Traful o Mirador del Viento: es una de las visitas obligadas, ya que ofrece una vista increíble del Lago Traful y de toda la villa , desde uno de los acantilados más altos. Se encuentra en dirección hacia el Paso Córdoba, ruta que comunica Villa Traful con la Ruta 234.

es una de las visitas obligadas, ya que ofrece una , desde uno de los acantilados más altos. Se encuentra en dirección hacia el Paso Córdoba, ruta que comunica Villa Traful con la Ruta 234. Ir a la Cascada Co Lemu: en el camino de los siete lagos, a unos siete kilómetros, se puede estacionar el vehículo al lado del puente del arroyo, caminar por un sendero con árboles nativos y una frondosa vegetación alrededor de un kilómetro y medio y al final encontrarse con el salto de la Cascada Co Lemu. Durante el verano se encuentra con mucho caudal de agua debido a los deshielos de las altas cumbres y logra hacerle honor a su nombre, ya que significa "agua en el bosque".

Excursión al Bosque Sumergido del Lago Traful: se trata de un fenómeno natural al que se puede acceder en lancha. La excursión es corta y permite ver el bosque desde la superficie, siempre que las aguas del Lago Traful se encuentren calmas. El bosque se encuentra a más de diez metros de profundidad y está compuesto por coíhues añejos en perfecto estado de conservación. Además, durante la visita se puede ir a la gruta de la Virgen en el acantilado cercano al Bosque Sumergido.

Cómo llegar a Villa Traful desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar a Villa Traful, Neuquén, desde la Ciudad de Buenos Aires hay un largo recorrido. Sin embargo, dependerá del tipo de vehículo que se utilice: