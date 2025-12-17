A qué hora es la marcha de la CGT y paro nacional de ATE contra la reforma laboral del jueves 18 de diciembre 2025

La Confederación del Trabajo (CGT) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a una movilización hacia Plaza de Mayo este jueves 18 de diciembre para manifestarse en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Además, habrá un paro nacional de estatales y concentraciones frente a casas de gobierno en todas las provincias del país.
A qué hora empieza la marcha de la CGT y ATE contra la reforma laboral
Ambos organizaciones convocaron a una movilización hacia Plaza de Mayo para este jueves a las 15 hs. Desde ATE, la concentración será desde las 13 en Diagonal Norte y San Martín. Mientras que la CGT no informó los puntos de partida.
Al anunciar la medida de fuerza, secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó: "La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias. Este proyecto no es compatible con el sistema democrático”.
"Estamos yendo a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y que se pueda pagar en especies es inhumano y esclavista. Lo único que tenemos para ofrecer es nuestra fuerza de trabajo y nuestra salud física y mental. Los empresarios son los dueños de las empresas y con esta reforma pasarán también a ser nuestros dueños, dueños de nuestras vidas”, remarcó Aguiar.
Paro nacional del jueves 18 de diciembre: qué servicios afecta
ATE definió el paro nacional de 24 horas en toda la administración pública nacional, provincial y municipal. Esto impactará directamente en los servicios durante el jueves:
-
Organismos Nacionales: No habrá atención al público (o será muy reducida) en dependencias de ANSES, PAMI y ministerios.
-
Aeropuertos: ATE tiene fuerte presencia en la ANAC (Aviación Civil). Si bien no hay cancelación total de vuelos confirmada, podrían registrarse demoras operativas.
-
Salud: En los hospitales públicos funcionarán las guardias mínimas para urgencias, pero se verán afectados los turnos programados y la atención en consultorios externos.