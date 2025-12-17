Fiesta por la apertura inédita del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

Los organizadores del Festival de Doma y Folklore de Jesús María anunciaron tres montas especiales para la noche de apertura.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá un comienzo diferente el jueves 8 de enero de 2026, con una apertura que promete revolucionar la tradicional noche inaugural. Cabe recordar que, cuando se anunció su programación, los organizadores anunciaron que el público decidirá cuánto pagar por la entrada.

Por primera vez, el evento presentará un espectáculo de campo con montas especiales, reuniendo a los campeones vigentes de cada categoría y algunos de los reservados más destacados del país. Esta propuesta inédita se llevará a cabo antes del inicio oficial del Campeonato Nacional de Jineteadas, previsto para el viernes siguiente, y busca ofrecer un show de alto impacto para los asistentes.

Entre las figuras más esperadas está Luis Prátula, actual Campeón de Basto con Encimera, quien regresará a la arena montando a El Coronel, un reservado emblemático de Enzo Vega que fue elegido dos veces como mejor reservado inscripto del Festival. Prátula, que se había retirado en mayo, vuelve con mucha expectativa y su presentación se perfila como uno de los momentos más destacados de la noche.

Además, Tato Ramos, Campeón de Gurupa Surera, se medirá con La Reina, una yegua de gran proyección y hermana de El Coronel, perteneciente a la misma tropilla. Esta combinación anticipa una monta de alto nivel dentro de su categoría, que seguramente entusiasmará a los fanáticos del festival.

Para completar la grilla de montas especiales, estará presente el brasileño Romário Arce, Campeón de Crina Limpia, quien montará a El Orejano, seleccionado como el mejor caballo inscripto del Festival 2025. La presencia de Arce sobre uno de los animales más destacados del último año agrega un atractivo extra a la apertura.

Con estos tres grandes exponentes y sus caballos reservados, la primera noche promete ser una apertura histórica para el Festival de Doma y Folklore, que sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

Jesús María 2026 tendrá "entrada a voluntad" en su primera noche

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María lanzó oficialmente su programación para la edición número 60, que se realizará del 8 al 18 de enero de 2026. El anuncio se hizo en una presentación que combinó tradición y un formato moderno, transmitida en vivo por streaming desde una gran carpa ubicada en el campo de la doma.

La apertura estuvo a cargo de Ángel Carabajal, acompañado por “Quesito” de La Banda de Carlitos, quien animó una ronda donde cada artista presentó a su colega a la derecha, creando un ambiente de camaradería y celebración. "Las autoridades del Festival nos pidieron que hagamos algo distinto, y por eso estamos todos acá, celebrando juntos", destacó el animador.

En un momento especial del evento, el presidente de la comisión directiva sorprendió al público al anunciar que la noche inaugural del jueves 8 de enero tendrá “entrada a la voluntad”. "El precio lo va a poner la gente", afirmó, en un gesto simbólico que celebra las seis décadas del festival. Para esta edición, la grilla oficial incluye a artistas destacados del folklore y el cuarteto, con una programación que promete diversidad y emoción durante diez días.