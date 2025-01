Viviana Canosa confirmó un secreto a voces sobre Majul: "Nadie dice nada"

Viviana Canosa se pronunció sobre lo que haría Luis Majul como periodista.

Viviana Canosa regresará a la televisión de aire después de años alejada de esa industria y, a días de su estreno en El Trece, causó revuelo por lo que dijo de su colega Luis Majul. La conductora de televisión dialogó con el ciclo Puro Show del canal del solcito multicolor y opinó sobre el rol de los medios en medio del gobierno de Milei.

La locutora y periodista volvió recargada y opinó sobre Javier Milei y Yuyito González, el escándalo de More Rial y sobre el momento que vive el periodismo en la actualidad. "Hay mucho ensobrado. Los más divos son los más ensobrados hoy por hoy", soltó Canosa tras ser consultada por el cronista de El Trece.

"Viste que pasa de todo y nadie dice nada. Es una cosa rara, porque con el gobierno anterior tiraban, y estaba muy bien, y también tiraba. ¿La libertad de prensa le importa a alguien o no? Nadie dice nada, los majules de la vida no dicen nada. Pero vos mirá los auspicios de Majul. Yo empiezo a preocuparme", comentó Canosa. Y siguió: "Lo sigo en serio, siento que empiezan nuevos programas y más o menos todos van por la misma vereda y se necesitan voces distintas, aunque no sean las tuyas. Tiene que haber de todo para que la gente elija".

Por su parte, Luis Majul fue interceptado en la vía pública por el notero al otro día para consultarle sobre los dichos de Canosa, quien trabajó con él en El Observador en 2023, y él decidió quitarle importancia a la acusación y dejarla pasar.

Viviana Canosa

La burla de Viviana Canosa a Yuyito González

"Salió un agente promotor que parece que le hace los canjes a Yuyito González, millonadas de canje a título de 'la primera dama'", comentó el notero, esperando la respuesta de Canosa. Por su parte, la locutora opinó: "No da. Juliana Awada no lo haría, ni Fátima lo haría. Se tiene que ocupar su marido de eso, o sea el Presidente no lo puede permitir, que su mujer esté haciendo canjes por el mundo, ni siquiera en el café de acá en la esquina. Si es la primera dama, el presidente tiene que ocuparse de ella, porque es lo que corresponde. Está bien, es gasolera, pero no podés ir a pedir un canje a una pizzería para clavarte una de fainá en Miami. Ante todo, dignidad".

Qué pasó con Ventura y el nuevo ciclo de Viviana Canosa

Según información del portal Diario Show (Diario Crónica) el periodista Luis Ventura habría sido tentado para sumarse al programa de Viviana Canosa en El Trece con una tentadora propuesta económica, pero Ventura, que es parte de América TV desde hace más de 20 años, les dio una pésima noticia. Al parecer, las autoridades de América lo retuvieron y además de su participación en el panel de A la Tarde y su programa Secretos Verdaderos, se incorporaría al noticiero de Facundo Pastor.

Cómo se enteró Viviana Canosa de su cáncer

"Salí de la ducha. Martina tenía cuatro años. Hoy tiene 11. Todavía no estaba separada pero el padre de Martina, Alejandro estaba en Londres. Había ido a ver a su hijo. Mis padres estaban en el Sur viendo a mi hermana menor. Estaba sola con Martina y la señora que nos ayudaba en casa. Salgo de la ducha y yo ya lo sabía. Porque yo sentía el bultito, pero tenía miedo de enfrentarlo", explicó Canosa ante una consulta de Latorre. Y sumó: "Me hice la boluda, ponele una semana porque estaban todos de viaje y me venía el cáncer, porque aparte escuchar la palabra cáncer. Me miraba en el espejo desnuda y decía acá tengo un quilombo".