Una notera de TN habló sobre las acusaciones contra Paula Bermini

Una periodista dio a conocer en un reciente descargo público que un empleado de TN le había dicho que Paula Bernini tendría actitudes de maltrato con sus compañeros. Ante esta realidad, la movilera Giuliana Salguero rompió el silencio y se refirió a estos rumores que circularon en los programas de chimentos.

"Hay compañeros que no la están pasando bien en su lugar de trabajo. Me hablan de maltrato, situaciones incómodas y falta de respeto. Me llega desde adentro la información. Es algo que pasa todos los días", pronunció la periodista Melina Vinci en el ciclo de Carlos Monti en la TV Pública. Ante estas declaraciones, Salguero fue consultada al respecto en Bendita y pronunció: "No, nadie se queja de nada. Todo es amor y paz. Paula es divina".

En relación a la denuncia del supuesto maltrato de Bernini, la periodista que reveló esa información también contó: "Mi experiencia es ni, pero desde que comencé a trabajar con ella, mis compañeros me alarmaron por su forma de manejarse. Cuando las cosas no salen como ella quiere, agarrate. Nadie quiere trabajar con ella". Y siguió: "Las notas que ella hace, donde se muestra buena, sincera y sentimental, no es lo que refleja como compañera. Se vende como una persona que no es. Con Mario Massaccesi son amigos, pero por cómo es ella trabajando, ya tuvieron varias controversias".

El duro descargo de Yanina Latorre sobre Roxy Vázquez de TN

"Yo a esa mina un día casi la mato, yo la odio. Ella se reía de mis cuernos con ese programa que tenía en TN con Malnatti, me hacían mierda. Y un día lo invitan a Ángel y le preguntó por mis cuernos, entonces él dijo que no tenía nada que contar, que yo era la víctima y que no le correspondía. 'Ah, porque es tu amiga la cuidás', dijo ella", relató Latorre en el pase con Marina Calabró sobre Roxy Vázquez. Y siguió: "No estábamos hablando de un caso de corrupción, que me estaba cuidando, yo era víctima".

Yanina Latorre contó detalles de su pelea con Roxy Vázquez.

Latorre recordó que en esa época, 2017, ambas trabajaban en el mismo canal y se cruzaban en los pasillos y en maquillaje. "Ella acosaba a las peluqueras y las maquilladoras para que le contaran la última novedad, si yo lloraba en maquillaje, y nadie contaba nada por fidelidad. Quería data. Un día la agarré contra la pared y la puteé. Ella iba a llorar y a quejarse, porque ella tiene un carácter de mierda. Subía y llamaba al capo de TN para quejarse de que yo deje de criticarla en LAM", agregó.

"Cuando me la cruzaba en los pasillos le empezaba a gritar 'qué hacés, cómo andás, conchuda, hija de puta' y ella miraba para abajo. ¡Contestame! Nunca me contestó un insulto. Es una conchuda, la odia todo el mundo a Roxy Vázquez. Dicen que es dificilísima, que tiene re mala onda. No hay nada peor que una concha seca", concluyó.

La revelación de Rodrigo Lussich sobre Roxy Vázquez

"La figura histórica de TN empezó a mirar lo que hace la otra y dijo 'hace lo mismo que hago yo, copia mis gestos, hace los mismos chistes, le falta agarrar la pluma'", reveló Rodrigo Lussich en Intrusos sobre la interna puertas adentro del canal. "Estamos hablando de Roxy Vázquez, la autora de 'la pluma de Roxy'. Ella dejó el horario de la mañana y pasó a otro horario. En la nueva estructura está otra periodista, Flor Ferrero, que también hace espectáculos", sumó.