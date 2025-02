Marcelo Longobardi dilapidó a Jonatan Viale por la entrevista a Milei: "Todos sabemos"

Longobardi muy duro con Viale tras la nota con Milei en TN.

La entrevista que le realizó Jonatan Viale al presidente Javier Milei sigue generando repercusiones. En este caso, quien se mostró muy duro con su colega y excompañero fue el periodista Marcelo Longobardi. El conductor habló sobre el vínculo entre el hijo de Mauro Viale y el mandatario.

"Hice muchas objeciones a la relación del presidente Milei, con el periodismo profesional. Las vengo haciendo desde hace mucho tiempo, he tenido discrepancias públicas muy severas con Jonatan Viale, y las he tenido también de manera privada. Es decir, está claro que Viale y yo no somos amigos, hemos tenido problemas al aire", comenzó señalando en una entrevista realizada por Jorge Fontevecchia.

En ese sentido, Longobardi, quien está por comenzar un programa en Radio Perfil y otro en Net TV, agregó: "No me parece justo que yo examine su trabajo, siendo que tenemos una cierta animadversión mutua. Para mí, sería muy fácil venir acá y eventualmente destrozarlo, porque no sería muy complejo. Pero prefiero no hacerlo, prefiero que, en todo caso, sea un episodio que la gente juzgue, no quiero emitir un juicio sobre el tema".

De todas maneras, el periodista resaltó que "hay cosas que pueden pasar en la TV, no esta obviamente", y sostuvo que "no esta justamente entre Milei y Viale, que todos sabemos que son personas que tienen una relación poco profesional".

Longobardi criticó las relaciones de Milei con el periodismo

Para continuar con el tema, Marcelo Longobardi afirmó que "las relaciones entre el gobierno del presidente Javier Milei y la prensa que lo acompaña están muy prostituidas" y consideró que "esto es parte de un declive dramático de la Argentina democrática".

"Tengo una distancia sideral con ese grupo de periodistas que hoy integran esta ‘troupe’, de periodistas militantes, oficialistas, o como queramos llamarlos. Y particularmente en el caso de Viale, he tenido una controversia pública con él, severa, y me parece que lo más prudente es que yo no opine. Me parece injusto. Tal vez, si estuviese conversando con él le diría de todo", sumó el exconductor de Radio Rivadavia.

Por último, consideró que hay un problema grave, que es que hay "un grupo de periodistas que está interviniendo en el tema del poder, que son parte de internas". También aseguró que hay periodistas "que se pelean se están peleando entre ellos a ver quién es más oficialista" por su apoyo al gobierno de Javier Milei.