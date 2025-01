"Presión": la revelación de Longobardi que complica a Radio Rivadavia

Marcelo Longobardi habló de su salida de Radio Rivadavia.

Marcelo Longobardi fue despedido de Radio Rivadavia finales del año pasado y en ese momento aludió a que el motivo habría tenido que ver con cuestiones partidarias. En una reciente entrevista, el periodista volvió a referirse al tema y fue aún más contundente sobre el vínculo entre el medio y el gobierno nacional.

El conductor radial dialogó con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en el medio Cenital y allí fue donde habló de su salida del mencionado medio de comunicación. "Yo creo que lo que pasó es que había una presión, que ya conocía, de Karina Milei sobre la radio. El propio dueño de la radio me la confesó", comentó Longobardi.

"Después se armó toda una atmósfera complicada con Jonatan Viale y muchos insultos de parte de Milei", agregó el comunicador. Y luego aludió a un mensaje que le envió al Presidente: "Yo estaba en Escocia en ese momento. Y le puse 'acá le escribo desde la tierra de nuestro admirado Adam Smith, tierra de gente educada'. Pero no me lo contestó. "Había una atmósfera en mi contra muy complicada y creo que el asunto estalló el día que entrevisté a Hugo Alconada Mon por el asunto del hombre este Vázquez".

Longobardi comparó ese despido con otros anteriores en su carrera y soltó: "Me echaron dos días después en términos peores de los que me echó Cristóbal López de radio Diez, que fue muy complicada y muy tensa. Esto fue peor todavía".

El descargo de Sergio Lapegüe sobre su salida de TN

En diálogo con María Laura Santillán en Infobae, el periodista reveló los verdaderos motivos de su decisión de alejarse del canal de noticias y dio detalles al respecto. "Me estaba apagando, me estaba apagando. Me estaba sintiendo aburrido. a las 9 menos diez le decía a Roxy '¿Una hora más falta?'. Decía '¿Qué pasa, si yo estoy feliz acá?'. Porque hacer Tempraneros fue un invento mío, hasta el nombre es mío", comenzó el comunicador.

"El noticiero existía, pero yo le fui dando mi vuelta de rosca. ¿Por qué tenía ganas de irme? Si no había ofertas y seguía haciéndolo porque era mi trabajo. Me sentía feliz yéndome porque iba al gimnasio, a visitar a mi mamá, dormía una siesta, hacía la radio desde mi casa, pero me estaba apagando", agregó Lapegüe . Y cerró: "Se me había acabado la zanahoria que empezás a comer cuando sos muy joven y necesitaba otra. Entonces vino un tipo y me dijo 'tengo esta otra zanahoria' y está más rica".

La revelación del equipo de Laura Ubfal sobre lo que ocurrirá en Tempraneros

"Hay una salida que ya se confirmó, que es la de Sergio Lapegüe, que conducía en TN. Te puedo contar que Tempraneros, con el que mucha gente amanecía, se rompe pero de manera total. Uno pensaba que se quedaba Roxy Vázquez, y el sucesor natural era Fede Seeber, quien lo venía reemplazando", indicó Ubfal. En ese momento, el panelista Lucca Melpi reveló a qué figura moverán del ciclo: "¿Pero sabés qué le dijeron a Roxy Vázquez? Chau, chau. Afuera Roxy. Afuera… sigue ligada a la señal, pero, señoras y señores, hay nuevos conductores para la primera mañana de TN. Acá tenemos los nombres. Él va a tener que dejar un histórico trabajo para hacer esto, y ella estaba en negociaciones con otras señales de noticias".