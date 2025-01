Es oficial: se confirmó el reemplazo de Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

La salida de Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia fue tan sorpresiva como repentina. El famoso periodista fue echado del ciclo Esta Mañana, el cual conducía a diario de 6 a 9 de la mañana y, desde entonces, hubo muchas dudas sobre su reemplazo. Pero ahora se conoció quién tomará su lugar.

Desde la radio ya dieron a conocer el nombre del periodista que tomará el lugar del famoso comunicador. Se trata de Ignacio Ortelli, un periodista con gran trayectoria en radio y gráfica, y que ya tiene su propio programa en Radio Rivadavia los domingos, llamado Si pasa pasa, los domingos.

Ortelli estará acompañado por un equipo de reconocidos profesionales: Willy Kohan en economía, el Dr. Claudio Zin en salud, Daniel Gómez Rinaldi en espectáculos, Luciana Rodríguez en deportes y Andrés Repetto en internacionales. Además, contará con la participación de Romina Aldana como locutora, Claudio Rico como humorista, Sergio Jalfin a cargo del pronóstico meteorológico y Jota Leonetti en los informes de tránsito.

Con esta noticia se confirmó la grilla completa de la radio para este 2025. La misma iniciará el primer lunes de febrero de forma oficial y los seguidores de los programas de la radio mostraron su entusiasmo a través de redes sociales.

Chau Longobardi: los fuertes motivos por los que lo echaron de Radio Rivadavia

El periodista Marcelo Longobardi anunció que Radio Rivadavia lo echó por "presiones externas" y reveló los detalles detrás de su desvinculación. "Milei tiene conmigo una especie de obsesión psicótica", sentenció el conductor de Esta Mañana.

Luego de haber denunciado "presiones" al aire en Rivadavia, el periodista confirmó en declaraciones a La Nación que la emisora lo echó por polémicas razones: "Me mandaron una carta documento y me echaron. El motivo formal fue la falta de presencialidad. Dijeron que no estaba cumpliendo con esa condición, pero eso no tiene ningún sustento: desde el momento en que me contrataron, sabían que yo vivía en Estados Unidos la mitad del año. Después de mi paso por CNN, mi familia se quedó viviendo acá. Mis hijas van a la universidad en Estados Unidos y por eso voy y vengo. Desde octubre pasado estoy acá. Y ni bien llegué, empezó la presión con ese tema".

Además, Longobardi remarcó que su despido no fue arbitrario y que se trató de una decisión de bajada política desde el Gobierno de Javier Milei: "Estoy convencido de que esto tiene que ver con una negociación entre la radio y el gobierno. Es evidente que mi postura crítica hacia Milei ha sido un problema. Al parecer, según me dicen ahora, algunos colegas sabían que la radio estaba ofreciendo mi espacio a otros periodistas. Esto no pasó de un día para otro, creo que todo estaba resuelto desde hace meses. Milei tiene conmigo una especie de obsesión psicótica: me ha llamado, en un tuit, ‘hijo de p...’. Los niveles de ataque que recibo son brutales, debo ser el tipo más atacado por el gobierno".

"Carlos (Pagni) escribió que Milei tenía una obsesión conmigo. Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el gobierno lo pidió o la radio lo ofreció. Es una de las dos cosas... Lo que le debe molestar a Milei es que comparto su punto de vista económico, pero no sus rasgos autoritarios. Lo que cuestiono es su rasgo autocrático", cerró el periodista.