Roxy Vázquez no dudó y expuso qué pasa en los pasillos de TN en medio de la crisis: "Todo es un invento"

Qué pasó con Roxy Vázquez que fue uno de los temas de la semana en el mundo de la televisión.

Roxy Vázquez es una de las periodistas reconocidas en el ámbito de la televisión por su labor en TN Todo Noticias, donde hasta hace poco tiempo estuvo al frente de Tempraneros junto a Sergio Lapegüe, quien se fue a América TV. En un contexto de crisis en la señal, que fue tema de debate en distintos programas de espectáculos, la conductora rompió el silencio y fue contundente a la hora de hablar de lo que pasa en los pasillos del canal.

En los últimos días, Roxy Vázquez se convirtió en tendencia en los programas de espectáculos por una situación vinculada a la intimidad de los pasillos de TN, la señal de noticias que viene de quedar en el ojo de la tormenta tras la recordada y polémica entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei.

Roxy Vázquez es la actual conductora de "Nuestra Tarde".

"La figura histórica de TN empezó a mirar lo que hace la otra y dijo 'hace lo mismo que hago yo, copia mis gestos, hace los mismos chistes, le falta agarrar la pluma'", reveló Rodrigo Lussich en Intrusos sobre la interna puertas adentro del canal. "Estamos hablando de Roxy Vázquez, la autora de 'la pluma de Roxy'. Ella dejó el horario de la mañana y pasó a otro horario. En la nueva estructura está otra periodista, Flor Ferrero, que también hace espectáculos", sumó.

Sin embargo, Vázquez rompió el silencio para hablar de esta situación en diálogo con Primicias Ya y fue contundente. "Nada de lo que dijeron es cierto ¿Por qué me quejaría de una compañera?", lanzó. "Todo es un invento"; cerró tajante la actual conductora de Nuestra Tarde.

A los 90 años, Silvio Soldán confirmó lo que todos creían: "Claro"

Sin dudas, Silvio Soldán es una de las figuras más emblemáticas de su generación. A lo largo de los años, el conductor logró conquistar al público con su carisma y su inconfundible estilo, manteniéndose en la memoria colectiva de quienes lo siguieron durante su época dorada.

En esta ocasión, el conductor volvió a ser noticia por las declaraciones que hizo en una entrevista con Rulo Schijman para Teleshow. Al ser consultado sobre el secreto para llegar a los 90 años con vitalidad, respondió con sinceridad: "No me cuido en nada, pero llevo una vida ordenada. Nunca tuve excesos, jamás probé drogas y me alegra no haberlo hecho. Creo que en parte por eso llegué a esta edad. Nunca supe lo que es una borrachera. Claro que tuve muchas travesuras, pero sin excesos. Además, mi gran debilidad siempre fueron las mujeres. Viví muchas historias, algunas para el recuerdo y otras para el olvido. Pero siempre dentro de una vida equilibrada”, explicó.

Sobre su presente sentimental, Soldán fue contundente: "Siempre estuve enamorado del amor. Nunca pasé mucho tiempo solo. Cuando terminaba una relación, enseguida comenzaba otra. Ahora estoy con una mujer maravillosa desde hace ya varios años. Cada uno en su casa, quizás por eso funciona tan bien. Nos conocimos porque ella era una fan que me seguía por todos lados, hasta que un día coincidimos y no nos separamos más. Tenemos una relación hermosa y nos llevamos de maravilla. Ella es una jovencita de 58 años”, comentó con humor.

Por otro lado, también recordó el período más difícil de su vida, cuando estuvo detenido: "Fueron 61 días en una cárcel, no en una comisaría. No me gusta recordarlo. Algunas cosas las tengo presentes, pero lo que me duele prefiero olvidarlo”, confesó y agregó: "Fue durísimo, además se habló de mí en todos los medios, todo el tiempo. No recuerdo otro caso con tanta repercusión. Fue muy doloroso, pero con el tiempo todo se supera. El pasado no se borra, pero de todo se aprende”.