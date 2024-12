Sergio Lapegüe contó qué paso con Roxy Vázquez, tras su renuncia a TN.

Sergio Lapegüe rompió el silencio y explicó por qué ya no comparte pantalla con Roxy Vázquez. El reconocido periodista, quien formaba un icónico dúo con su colega en TN, reveló los motivos detrás de su separación profesional luego de su reciente incorporación a América TV.

En una entrevista en el programa de streaming conducido por Ángel de Brito, Lapegüe ofreció detalles sobre el cambio. “La gente pregunta por qué Roxy no vino con vos”, fue la consulta de De Brito, a lo que Sergio respondió: “Roxy estuvo a punto. Ella había decidido cambiar de horario por su bebé”.

El periodista también profundizó sobre la situación personal de su excompañera: “La mañana es muy pesada y, lamentablemente, ella se separó… Entonces, con dos niños, su dinámica y su vida cambiaron”. Además, aclaró que la ruptura del equipo ya estaba en camino antes de su propia salida de TN: “Antes de que yo renunciara, ella ya había pedido un cambio de horario. O sea que la pareja televisiva se iba a disolver igual. Intentó negociar con América, pero no llegó a un acuerdo”.

En cuanto a su decisión de cambiar de rumbo, Lapegüe fue claro: “Me fui como entré. La decisión es mía. En cuatro años más me jubilaba, también hubiera sido lindo, pero me tentó la posibilidad de hacer algo diferente. Tengo ganas de sacar el programa a la calle y estar más cerca de la gente”.

El conductor también expresó su deseo de dejar atrás los noticieros tradicionales: “No quiero hacer más noticiero. Va a haber noticias, porque es parte de mi vida, pero el formato será más parecido a un magazine, algo como ‘Mañanas informales’. Queremos divertirnos”.

Finalmente, Sergio reflexionó sobre su decisión y el proceso que lo llevó a dar este paso: “Si me quería ir, quería que fuera en lo más alto. Tuve muchas ofertas y siempre decía que no. Esta vez llegó una propuesta interesante, algo que venía meditando hace tiempo: un programa más light, más divertido”.

La estrella que eligió TN para reemplazar a Sergio Lapegüe

Sergio Lapegüe fue durante décadas uno de los periodistas más relevantes de la grilla de programación de TN y por es emotivo su salida del canal generó cambios bruscos en la programación. Su compañera histórica siempre fue la periodista Roxy Vázquez y tiene que ver con ella la noticia sobre la decisión del canal.

Vázquez y Lapegüe compartían el ciclo matutino Tempraneros en TN y su dupla es una de las más recordadas por los fanáticos del canal. En ese sentido, la revelación sobre lo que ocurrirá con la comunicadora en el 2025 causó sorpresa entre los televidentes: tendrá su propio programa.

Roxy siempre estuvo vinculada al mundo de la farándula y el espectáculo y, de hecho, hace algunos años formó parte del magazine de arde Mujeres en El Trece. Para aprovechar esa faceta de la conductora, desde TN le darán un ciclo a su estilo, que llevará adelante a partir del próximo año entre las 15 y las 17, según informó Laura Ubfal.