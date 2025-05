Pese a que había confirmado asistir a la entronización del papa León XIV este domingo en el Vaticano, el presidente Javier Milei decidió no realizar el viaje y quedarse en la ciudad de Buenos Aires, donde esa misma jornada habrá elecciones legislativas.

Desde Casa Rosada confirmaron a El Destape que el Presidente se quedará en el distrito porteño. Se estima que la decisión se debe a que prefirió estar presente en los comicios en los que su vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezará la lista de legisladores de La Libertad Avanza (LLA).

Esta semana, Adorni dijo en conferencia de prensa que "todavía no hay fechas, ni horarios, ni detalles del viaje. No sé cuándo va a ser, porque no hay detalles. El Presidente viaja, o en principio viaja".

Finalmente se bajó "por cuestiones de agenda". Milei especuló toda la semana. Es cierto que cuando se confirmó el Papa no se sabía el día de asunción y luego se dio a conocer la fecha, que coincidió con las elecciones porteñas.

El Gobierno cree que este domingo tendrá un buen resultado y por eso se quedan Milei y su hermana, Karina, que también iba a viajar y se bajó.

Además, los hermanos Milei podrán así "custodiar" los resultados del domingo donde por el momento en la mayoría de las encuestas Leandro Santoro sale primero pero Adorni gana su batalla contra el PRO.

En el acto de cierre de campaña, Milei dijo que el macrismo está cuarto, una chicana que por ahora no se condice con las encuestas pero sirve para saber la confianza que hay en Casa Rosada.

Otro que se bajó en estos días de ir a la asunción del Papa es Donald Trump, presidente del país de donde es oriundo León XIV. Sin embargo, el Sumo Pontífice es firmemente opositor a las ideas del mandatario norteamericano.

Ahora, los Milei estarán presente en el bunker libertario, que será en el hotel Libertador. Desde allí habrá discursos de ambos y de su candidato en CABA, Adorni.