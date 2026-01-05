Córdoba da la mejor noticia para todo el turismo de Jesús María

En la antesala de la edición 60° del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, el gobierno de la provincia de Córdoba dio la mejor noticia para locales y turistas: finalizó la duplicación de calzada que une la ciudad con la capital.

Las obras en la autovía Córdoba–Jesús María demandaron una inversión de $13.628 millones, ejecutada a través de Caminos de las Sierras.

¿Cómo es la nueva autovía Córdoba–Jesús María?

Con los trabajos finalizados, la Autovía Córdoba–Jesús María quedó completa en toda su extensión de 41 kilómetros, con dos calzadas por sentido de circulación, incluyendo las travesías urbanas de los ejidos de Jesús María y Colonia Caroya.

“Es una obra muy esperada que hoy se hace realidad. Son obras para toda la vida y muy pronto avanzaremos con una segunda etapa que incluye la construcción de dos pasarelas peatonales en Colonia Caroya y Jesús María, para mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito”, destacó el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandan.

La duplicación de calzada se realizó entre los kilómetros 746 y 749,6 de la Ruta 9 Norte. Incluyó también un nuevo puente carretero sobre el río Carnero, de 106 metros de longitud, paralelo al existente, que fue habilitado al tránsito vehicular en octubre pasado.

En tanto, en el tramo urbano y hasta el acceso a la planta Arcor, se avanzó con una calzada de iguales dimensiones, con cordón cuneta lateral y separador central, adoptando el perfil de avenida urbana.

"Mejoró de manera significativa la fluidez del tránsito y la seguridad vial”, agregó el intendente de Jesús María, Federico Zárate, destacando que durante los últimos festivales, que convocaron a más de 400 mil personas, “prácticamente no se registraron embotellamientos ni accidentes”. Además, sostuvo que el nuevo trazado “potencia la actividad turística y productiva en una zona clave para el desarrollo provincial”.

Como parte de una segunda etapa, Caminos de las Sierras construirá dos pasarelas peatonales sobre la Ruta 9 Norte para reforzar la seguridad de los vecinos.

La primera se ubicará en el kilómetro 748,2, a la altura del supermercado Super Mami, y beneficiará a vecinos de barrio Estación Caroya, Sierras y Parque de Jesús María, además de estudiantes y familias de la escuela Sargento Ramón Acosta.

La segunda pasarela se construirá en el kilómetro 749,6, frente a la planta Arcor, y beneficiará a unos 800 trabajadores que se trasladan diariamente desde barrios cercanos y localidades vecinas, así como a vecinos de los barrios Malabrigo, Altos de Caroya, Los Álamos y Juan Pablo II.