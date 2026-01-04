Jesús María hará cuatro jornadas de capacitaciones de manipulación de alimentos para el Festival de Doma y Folklore.

La Municipalidad de Jesús María anunció la realización de cuatro jornadas de capacitación destinadas a quienes trabajarán en el área gastronómica durante la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore, que se realizará en enero de 2026. Este entrenamiento está dirigido a cocineros, ayudantes de cocina, vendedores, feriantes, transportistas, distribuidores, proveedores y camareros que no cuenten con la libreta sanitaria habilitante vigente y que participarán del rubro gastronómico.

Las capacitaciones se llevarán a cabo del lunes 5 al jueves 8 de enero en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María, ubicado en Tucumán 255. Los interesados podrán elegir entre dos horarios disponibles: a las 10 de la mañana o a las 17 horas, pero sólo podrán asistir a un día y horario. Estas capacitaciones son un paso fundamental para garantizar la salud y la seguridad alimentaria en uno de los eventos más importantes del calendario local, que reúne a miles de visitantes cada año.

La inscripción es limitada y se asignarán los cupos por orden de llegada. Además, durante la capacitación se entregará la libreta sanitaria provisoria, que es obligatoria para poder desempeñarse en el sector alimenticio del evento. El costo de la libreta será de 11.700 pesos, aunque para los residentes de Jesús María la formación será gratuita presentando una fotocopia del DNI que acredite domicilio en la ciudad.

Desde el Municipio explicaron que con estas jornadas buscan asegurar que la producción, manipulación, transporte, almacenamiento y venta de alimentos durante el Festival se realicen bajo condiciones seguras, protegiendo tanto a los trabajadores como al público. En este marco, las autoridades había destacado el mes pasado la jornada de "Escuela de Festivales".

"Institucionalizamos 60 años de historia para compartirlos con todo el país", señaló el Municipio y detalló en que en la segunda jornada de la "Escuela de Festivales" se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Festival Nacional de Doma y Folklore que "consolida un ámbito de formación continua, con certificación, fortaleciendo este espacio de aprendizaje y profesionalización".

Además, indicaron sobre la actividad: "Profundizamos en el operativo externo del Festival: planificación, seguridad urbana, tránsito, movilidad, salud pública, uso del espacio, limpieza y tooodos esos engranajes invisibles que hacen posible una verdadera experiencia festivalera". "El 14 de enero nos reencontramos con todos los equipos dentro del Festi para aprender en acción, desde adentro y en pleno operativo. Gracias a los representantes de más de 60 ciudades de todo el país, que se sumaron con compromiso y ganas de aprender, compartiendo experiencias y construyendo juntos este espacio de formación", cerró el posteo oficial.