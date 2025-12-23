Jesús María 2026: grilla, artistas y bandas que tocan en el Festival Nacional de Doma y Folklore

El escenario de Jesús María se llenará de músicos de primer nivel.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María es uno de los eventos más importantes y de mayor convocatoria de la música folklórica y la jineteada no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Tendrá su 60° edición, por lo que la decisión de los organizadores es tirar la casa por la ventana y tener a los mejores exponentes posibles. Este evento se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026.

Jesús María no es un festival más. En el año 2017, el Estado Argentino le otorgó la denominación Marca País, lo cuál implica que este festival es sinónimo de República Argentina en el mundo. Por este motivo, su peso en la cultura nacional puede ser considerado fundamental, al abrazar las costumbres que le dieron identidad a este territorio.

Qué artistas se presentan en el Festival Jesús María 2026

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

SANT2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La K’onga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños

Raly Barrionuevo

Dúo Coplanacu

Desakta2

Flor Paz

Simón Aguirre

Ganadores del Certamen de Doña Pipa

Historia del Festival Jesús María

El Festival de Jesús María tiene su origen en 1965, en los eventos que llevaba a cabo la Cooperadora de la Escuela Primer Teniente Morandini con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de sus alumnos. A partir de dicha iniciativa, surge la idea de realizar un Festival de Doma y Folklore, para lo cuál también se invitó a participar a las demás cooperadoras de escuelas de Jesús María.

El José Hernández se prepara para recibir un evento histórico.

De esta manera, el primer Festival de Doma y Folklore de Jesús María tuvo lugar en enero del año 1966, y su éxito, tanto en convocatoria como recaudación, desencadenó el crecimiento constante del festival, hasta alcanzar la trascendencia y el nivel de convocatoria actual, llegando a convertirse en uno de los espectáculos más grandes de América en su género.