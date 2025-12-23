Jesús María 2026: grilla, artistas y bandas que tocan en el Festival Nacional de Doma y Folklore

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María es uno de los eventos más importantes y de mayor convocatoria de la música folklórica y la jineteada no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Tendrá su 60° edición, por lo que la decisión de los organizadores es tirar la casa por la ventana y tener a los mejores exponentes posibles. Este evento se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026.
Jesús María no es un festival más. En el año 2017, el Estado Argentino le otorgó la denominación Marca País, lo cuál implica que este festival es sinónimo de República Argentina en el mundo. Por este motivo, su peso en la cultura nacional puede ser considerado fundamental, al abrazar las costumbres que le dieron identidad a este territorio.
Qué artistas se presentan en el Festival Jesús María 2026
Jueves 8 de enero
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastorutti
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 9 de enero
- Los Palmeras
- Q’ Lokura
- Los 4 de Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- DJ Fer Palacio
Sábado 10 de enero
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- SANT2
- Mati Rojas
Domingo 11 de enero
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12 de enero
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
Martes 13 de enero
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
- Luciano Pereyra
- La K’onga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero
- Los Manseros Santiagueños
- Raly Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- Desakta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre
- Ganadores del Certamen de Doña Pipa
Historia del Festival Jesús María
El Festival de Jesús María tiene su origen en 1965, en los eventos que llevaba a cabo la Cooperadora de la Escuela Primer Teniente Morandini con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de sus alumnos. A partir de dicha iniciativa, surge la idea de realizar un Festival de Doma y Folklore, para lo cuál también se invitó a participar a las demás cooperadoras de escuelas de Jesús María.
De esta manera, el primer Festival de Doma y Folklore de Jesús María tuvo lugar en enero del año 1966, y su éxito, tanto en convocatoria como recaudación, desencadenó el crecimiento constante del festival, hasta alcanzar la trascendencia y el nivel de convocatoria actual, llegando a convertirse en uno de los espectáculos más grandes de América en su género.