Meloni condena violencia política tras la agresión a militantes de su partido en Italia

La primera ‍ministra italiana, Giorgia Meloni, instó el miércoles a rechazar la violencia política después de que cuatro activistas de ‍las juventudes de su partido ⁠recibieran una paliza en el aniversario del asesinato de tres militantes neofascistas en Roma hace más de cuatro décadas.

Según testigos, los cuatro activistas fueron agredidos mientras pegaban carteles para conmemorar la muerte, el 7 de enero de 1978, de los tres adolescentes en Via Acca Larentia, un antiguo punto de encuentro de la extrema derecha italiana.

En un comunicado, Meloni calificó las muertes de 1978 ‌como "una página dolorosa de la historia de nuestra ⁠nación", y añadió: "Fueron años oscuros de ⁠terrorismo y odio político, en los que se derramó demasiada sangre inocente, desde múltiples bandos".

Los tres adolescentes asesinados eran miembros de ‍la rama juvenil del desaparecido Movimiento Social Italiano (MSI), un partido neofascista fundado tras la Segunda Guerra Mundial. ⁠Dos de los adolescentes fueron ‌presuntamente asesinados por militantes de izquierda, mientras que el tercero fue abatido ese mismo día por un policía tras estallar una revuelta.

Nadie fue condenado por los asesinatos.

"Tenemos el deber de preservar la memoria y reafirmar claramente que la violencia política, ‌en todas ‌sus formas, es siempre una derrota. Nunca es justificable. No debe volver jamás", afirmó Meloni.

Los cuatro activistas agredidos el miércoles eran miembros de Gioventu Nazionale (Juventud Nacional), la rama juvenil de Hermanos de Italia. Se cree que ​ninguno de ellos resultó herido de gravedad, pero el coche en el que viajaban sufrió destrozos en el parabrisas.

Meloni dijo que Italia tenía que "elegir el respeto, el diálogo y la convivencia civil", y añadió: "Cuando una idea se silencia por la fuerza, la democracia pierde. Siempre".

La conmemoración de la Via Acca Larentia ha estado tradicionalmente marcada ‍por cientos de hombres que hacían el saludo romano con el brazo rígido y gritaban "presente", un grito de guerra de los neofascistas.

El propio partido de Meloni, Hermanos de Italia, tiene sus raíces en el MSI, aunque la primera ministra ha negado las acusaciones ​de que tenga estrechos vínculos con la extrema derecha, afirmando en 2023 que su gobierno no tenía "nostalgia del fascismo".

Un año después, afirmó que ​cualquiera que idolatrara el pasado fascista de Italia debería ser expulsado de los Hermanos de Italia, después de que ⁠una investigación encubierta de los medios de comunicación publicara un video de miembros del partido haciendo saludos fascistas y cantando "Sieg Heil".

(Crispian Balmer, edición de Keith Weir. Editado en español por Natalia Ramos)