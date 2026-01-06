Como parte de los trabajos, se avanzará con la construcción de una serie de paradores en corredores centrales, necesarios para la futura operación de la línea T1 del TramBus.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) pone en marcha en enero la próxima etapa de obras del Trambús, el nuevo sistema de transporte eléctrico que reforzará la movilidad sustentable y agilizará la conexión entre el sur y el norte.

Como parte de los trabajos, se avanzará con la construcción de una serie de paradores en corredores centrales, necesarios para la futura operación de la línea T1. Esta fase se concentrará en tramos de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo/Parque Chacabuco y Nueva Pompeya, con intervenciones en las avenidas Dorrego, Int. Bullrich, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón, Ángel Gallardo, Acoyte, Rivadavia y La Plata.

¿Cómo serán las obras en construcción del Trambús que activa la Ciudad en enero?

Los trabajos en la construcción del Trambús permitirán avanzar en la infraestructura del servicio: paradores accesibles, áreas de ascenso y descenso más seguras y zonas preparadas para operar con vehículos 100% eléctricos además de las otras líneas de colectivo.

La primera línea contará con 71 estaciones distribuidas a lo largo de su recorrido. Serán de dos tipos: 35 estarán situados sobre la vereda y los otros 36 se construirán en el centro de la calzada con carriles exclusivos de circulación.

Con un trayecto de 20 kilómetros, el novedoso sistema no solo ofrecerá una alternativa sustentable y moderna, sino también una conexión estratégica con otros medios de transporte. En su recorrido se integrará con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y con cuatro líneas de trenes metropolitanos, fortaleciendo así la red de movilidad porteña.

"El Trambús va a cambiar el paradigma de la movilidad en la Ciudad: va a permitir viajar más rápido, cómodo y seguro y, además, va a potenciar el desarrollo de los barrios y centros comerciales alentando la conformación de nuevas centralidades", afirmó el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua.

Las paradas estarán espaciadas cada 500 metros en promedio, lo que permitirá mayor eficiencia en los tiempos de viaje. Además, la infraestructura fue diseñada con foco en la mejora de la experiencia de los usuarios, la accesibilidad y la eficiencia en la operación del transporte público.

Avanza el Trambús | ¿Dónde estarán las obras más importantes?

A continuación, el detalle de los puntos donde se desarrollarán las obras durante enero: