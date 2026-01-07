Diego Leuco profundizó el conflicto entre Luzu TV y Olga: "No"

Diego Leuco profundizó el conflicto entre Luzu TV y Olga.

La batalla por el liderazgo del streaming argentino sumó un nuevo capítulo y, esta vez, las declaraciones no fueron en tono de chiste. Diego Leuco, figura central de Luzu TV, pasó por el aire de LAM (América TV) y decidió hablar sin cassette sobre la "grieta" que existe con Olga, el canal comandado por Migue Granados.

Lejos de minimizar el conflicto o apelar a la respuesta políticamente correcta de que "hay lugar para todos", el periodista reconoció que existen heridas abiertas entre ambas productoras. "Mirá, pasaron un montón de cosas que no estuvieron buenas y que no son fáciles de olvidar o de borrar", disparó Leuco, confirmando que la tensión trasciende la competencia por los números.

Si bien se encargó de aclarar que tiene un afecto personal por el líder de la competencia, Leuco priorizó su camiseta y cuestionó ciertas actitudes éticas o profesionales que percibió desde el sector de Olga.

"Por más que lo quiera mucho a Migue, yo se lo he dicho, laburo en Luzu y yo creo que a veces desde aquel lado hubo cosas que para mí no estuvieron buenas", sentenció el conductor.

Diego Leuco profundizó el conflicto entre Luzu TV y Olga.

Su lealtad a Luzu TV

Para cerrar, reafirmó su alineación total con el proyecto que integra y llenó de elogios a la cabeza de su canal, marcando una diferencia de estilos en la conducción de los grupos: "Creo mucho en Nico como líder, como capitán del equipo, como un tipo que tiene una visión única".