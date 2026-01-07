Dónde ver online One Punch-Man, la serie de animé de gran éxito

Saitama y otros personajes de "One Punch-Man".

Desde su estreno, One Punch-Man se convirtió en uno de los animes más populares de la última década, gracias a una combinación poco habitual de acción explosiva, humor absurdo y una mirada irónica sobre el mundo de los superhéroes. La serie, basada en el webcómic creado por ONE y posteriormente adaptada al manga ilustrado por Yusuke Murata, logró trascender el nicho del anime y conquistar a audiencias de todo el mundo.

¿De qué se trata "One Punch-Man"?

La historia gira en torno a Saitama, un héroe que, tras un entrenamiento extremo, adquiere una fuerza descomunal capaz de derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe. Este poder absoluto, lejos de ser una bendición, se convierte en su principal problema: Saitama vive aburrido, sin desafíos reales y con una profunda falta de reconocimiento. A partir de allí, la serie construye una sátira inteligente sobre la obsesión con el poder, la fama y el heroísmo, mientras despliega combates espectaculares contra monstruos y villanos cada vez más extravagantes.

Saitama de "One Punch-Man".

¿Cuántas temporadas tiene "One Punch-Man" y dónde verlas?

Hasta el momento, One Punch-Man cuenta con tres temporadas.La primera estrenada en 2015, fue aclamada tanto por la crítica como por el público, en gran parte por su calidad de animación y su enfoque fresco. La segunda temporada llegó en 2019 y profundizó en la Asociación de Héroes, presentando a nuevos personajes clave como Garou. La tercera estrenó su primera parte en 2025, en esta entrega se retoma el arco de la Asociación de Monstruos y expande el conflicto a una escala mucho mayor, con batallas más oscuras y un desarrollo más profundo de sus protagonistas. Se espera que la segunda parte de la tercera temporada estrene en 2027.

La serie se encuentra en varias plataformas de streaming reconocidas: Crunchyroll es una de las principales opciones, ya que ofrece las temporadas con subtítulos en español y, en algunos casos, doblaje. En ciertos países como Argentina y el resto de América Latina, One Punch-Man también está disponible en Netflix, aunque el catálogo puede variar según el territorio. Por otro lado, Hulu y Disney+ cuentan con la serie en regiones específicas, especialmente en Norteamérica.

Debido a esta amplia distribución, One-Punch Man sigue sumando nuevos espectadores y reafirma su estatus como uno de los animes más influyentes de los últimos años. Con su mezcla de comedia, acción y crítica al género, la historia de Saitama continúa siendo tan vigente como irresistible para los fans del anime y los superhéroes por igual.