EN VIVO
Netflix

Dónde ver online One Punch-Man, la serie de animé de gran éxito

Dónde ver el anime que revolucionó el género de los superhéroes.

07 de enero, 2026 | 13.43

Desde su estreno, One Punch-Man se convirtió en uno de los animes más populares de la última década, gracias a una combinación poco habitual de acción explosiva, humor absurdo y una mirada irónica sobre el mundo de los superhéroes. La serie, basada en el webcómic creado por ONE y posteriormente adaptada al manga ilustrado por Yusuke Murata, logró trascender el nicho del anime y conquistar a audiencias de todo el mundo.

¿De qué se trata "One Punch-Man"?

La historia gira en torno a Saitama, un héroe que, tras un entrenamiento extremo, adquiere una fuerza descomunal capaz de derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe. Este poder absoluto, lejos de ser una bendición, se convierte en su principal problema: Saitama vive aburrido, sin desafíos reales y con una profunda falta de reconocimiento. A partir de allí, la serie construye una sátira inteligente sobre la obsesión con el poder, la fama y el heroísmo, mientras despliega combates espectaculares contra monstruos y villanos cada vez más extravagantes.

Saitama de "One Punch-Man".

¿Cuántas temporadas tiene "One Punch-Man" y dónde verlas?

Hasta el momento, One Punch-Man cuenta con tres temporadas.La primera estrenada en 2015, fue aclamada tanto por la crítica como por el público, en gran parte por su calidad de animación y su enfoque fresco. La segunda temporada llegó en 2019 y profundizó en la Asociación de Héroes, presentando a nuevos personajes clave como Garou. La tercera estrenó su primera parte en 2025, en esta entrega se retoma el arco de la Asociación de Monstruos y expande el conflicto a una escala mucho mayor, con batallas más oscuras y un desarrollo más profundo de sus protagonistas. Se espera que la segunda parte de la tercera temporada estrene en 2027.

MÁS INFO

La serie se encuentra en varias plataformas de streaming reconocidas: Crunchyroll es una de las principales opciones, ya que ofrece las temporadas con subtítulos en español y, en algunos casos, doblaje. En ciertos países como Argentina y el resto de América Latina, One Punch-Man también está disponible en Netflix, aunque el catálogo puede variar según el territorio. Por otro lado, Hulu y Disney+ cuentan con la serie en regiones específicas, especialmente en Norteamérica.

Debido a esta amplia distribución, One-Punch Man sigue sumando nuevos espectadores y reafirma su estatus como uno de los animes más influyentes de los últimos años. Con su mezcla de comedia, acción y crítica al género, la historia de Saitama continúa siendo tan vigente como irresistible para los fans del anime y los superhéroes por igual.

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas