One Punch-Man, temporada 3 parte 2: fecha de cuándo se estrena la serie

Saitama, protagonista de "One Punch-Man".

Los fanáticos de One-Punch Man tienen motivos para celebrar, pero con mucha paciencia. Tras un largo período sin noticias sustanciales, se confirmó que la segunda parte de la temporada 3 de este popular anime no llegará durante este año, como muchos esperaban, sino que su estreno está programado para el año 2027. Esta confirmación se dio poco después de que la primera parte concluyera su emisión a finales de diciembre de 2025.

La serie original regresó con la tercera temporada tras más de seis años sin una nueva entrega desde la temporada 2. Esta tercera entrega se estrenó en octubre de 2025, con episodios semanales hasta finales de diciembre de ese año, con una adaptación de los arcos más esperados del manga y el webcomic.

¿De qué trata "One Punch-Man"?

One-Punch Man sigue las aventuras de Saitama, un héroe calvo aparentemente común que ha entrenado tanto que ahora puede derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe. Aunque Saitama posee una fuerza descomunal, su problema no es la falta de poder, sino el aburrimiento y la falta de desafíos reales. Con ese arco de personaje, la serie combina acción intensa con humor absurdo, sátira del género de superhéroes y reflexiones sobre qué significa ser un héroe. A lo largo de las temporadas, Saitama se cruza con monstruos, supervillanos, héroes de rango superior y amenazas que ponen en peligro la paz mundial, todo narrado con un estilo cinematográfico que alterna comedia y batallas espectaculares.

La transmisión de One-Punch Man depende de la región desde donde se vea. Para Latinoamérica, esta serie puede verse en Netflix o Crunchyroll según acuerdos locales. Es importante tomar en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país, y algunas plataformas pueden estrenarla con doblaje o subtítulos en distintos momentos.

Saitama y Garou podrían enfrentarse en los nuevos episodios de "One Punch-Man".

¿Qué se espera de los episodios que faltan de "One Punch-Man"?

La primera parte de la temporada 3 se centró mayormente en el arco de la Asociación de Monstruos, donde Saitama y otros héroes se enfrentan a una organización masiva de criaturas que amenazan la civilización. La parte 2 promete continuar con ese mismo arco, que incluirá el esperado enfrentamiento entre Saitama y Garou, uno de los rivales más complejos y queridos de la historia, además de desarrollar nuevas líneas argumentales basadas en el material original del manga y webcomic.

Los fans esperan que esta continuación corrija algunos de los problemas de ritmo y calidad de animación señalados en la parte 1, y que entregue más de la acción y el humor que hicieron famoso al anime.