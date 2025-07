La predicción del fin del mundo en un manga ahuyenta a los turistas de Japón

FOTO DE ARCHIVO: Una pancarta de venta escrita por la tienda en la que se lee "Creerlo o no depende de ti" se muestra junto al manga titulado "El futuro que vi", cuya autora es la artista de manga Ryo Tatsuki, en la estantería de la librería Village Vanguard en Tokio, Japón

Los rumores virales de una catástrofe inminente, derivados de la predicción de un cómic japonés, han empañado el auge turístico de Japón, y algunas compañías aéreas han cancelado vuelos desde Hong Kong, donde el número de pasajeros se ha desplomado.

Japón ha registrado cifras récord de visitantes este año, un máximo mensual histórico en abril de 3,9 millones de viajeros.

Sin embargo, la cifra descendió en mayo con un descenso interanual del 11% en las llegadas desde Hong Kong, la supersticiosa ciudad controlada por China donde los rumores se han extendido, según los últimos datos.

Steve Huen, de la agencia de viajes EGL Tours, en Hong Kong, culpó a una oleada de predicciones en las redes sociales relacionadas con un manga que representa un sueño de un terremoto y un tsunami masivos que azotan Japón y los países vecinos en julio de 2025.

"Los rumores han impactado significativamente", dijo Huen, que añadió que su empresa había visto su negocio relacionado con Japón reducirse a la mitad. Los descuentos y la introducción de seguros contra terremotos "han evitado que los viajes a Japón se reduzcan a cero", añadió.

Branden Choi, de 28 años, residente en Hong Kong, dijo que viajaba con frecuencia a Japón, pero que dudaba en visitar el país en julio y agosto debido a la predicción del manga. "Si pudiera, retrasaría mi viaje e iría después de septiembre", dijo.

Ryo Tatsuki, la artista detrás del manga titulado "The Future That I See" ("El futuro que vi"), publicado por primera vez en 1999 y reeditado en 2021, ha intentado amortiguar las especulaciones, afirmando en un comunicado emitido por su editorial que "no era una profeta".

La primera edición del manga advertía de un gran desastre natural en marzo de 2011. Ese fue el mes y el año en que un terremoto masivo, un tsunami y un desastre nuclear asolaron la costa noreste de Japón, matando a miles de personas.

Algunos han interpretado que la última edición predice que un evento catastrófico ocurriría concretamente el 5 de julio de 2025, aunque Tatsuki lo ha negado.

Situado en el "Cinturón de Fuego" del océano Pacífico, Japón es uno de los países más propensos a los terremotos del mundo. En los últimos días se han producido más de 900 seísmos, la mayoría pequeños temblores, en las islas situadas frente al extremo sur de Kyushu.

Pero Robert Geller, profesor de la Universidad de Tokio que estudia la sismología desde 1971, afirma que incluso la predicción de terremotos basada en la ciencia es "imposible".

"Ninguna de las predicciones que he experimentado en mi carrera científica se ha acercado en absoluto", afirmó.

No obstante, la aerolínea de bajo coste Greater Bay Airlines se convirtió el miércoles en la última aerolínea de Hong Kong en cancelar sus vuelos a Japón debido a la baja demanda, al comunicar que suspendería indefinidamente su servicio a Tokushima, en el oeste de Japón, a partir de septiembre.

Serena Peng, de 30 años, una turista en Tokio de Seattle, había intentado inicialmente convencer a su marido de que no visitara Japón tras ver las especulaciones en las redes sociales.

"Ahora mismo no estoy muy preocupada, pero antes sí lo estaba", dijo a las puertas del bullicioso templo Senso-ji de Tokio.

Con información de Reuters