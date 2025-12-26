Claves de la doble batalla de Grabois hacia 2027

Juan Grabois no se va a calmar. Bajo el asedio de sus detractores internos en el peronismo, planea usar su banca de diputado nacional para profundizar la batalla que viene librando en dos dimensiones: una confrontación directa con Javier Milei y una disputa por la hegemonía dentro de la principal fuerza de la oposición, con el objetivo de que la Argentina dé un giro de 180 grados a partir de diciembre de 2027.

La semana que termina lo encuentra en el centro de la escena, un anticipo de lo que podría pasar durante buena parte del año que viene, si se cumple la hoja de ruta que diseñó para su desembarco en el Congreso. “No llegó a Diputados para pasar desapercibido”, dice uno de sus laderos, dirigente de Argentina Humana, la agrupación política que lidera Grabois. Una agenda legislativa propia, con proyectos disruptivos, e intervenciones de alto impacto son algunos de los ingredientes que marcarán su perfil como diputado nacional. “Va a tratar de sorprender”, agrega el ladero, sin adelantar detalles sobre las iniciativas que va a presentar.

Como había hecho el año pasado, en Nochebuena encabezó Navidad en el Congreso, una actividad del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que reunió a unas 5000 personas en situación de calle, frente al palacio legislativo. El diputado nacional fue fundador del MTE, después de la crisis de 2001. Solo dos días antes se había peleado públicamente con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes (en uso de licencia) y dirigente de La Cámpora, por la represión de una protesta contra una ordenanza que licita el estacionamiento medido en distintas zonas del municipio. Grabois salió en defensa de los cuidacoches, agrupados en el MTE, que intentaron ingresar al Concejo Deliberante.

La pelea con La Cámpora terminó de configurar el cuadro de asedio interno que atraviesa Grabois dentro de Unión por la Patria (UP), la bancada que integra en Diputados. Enfrentado con el Frente Renovador, de Sergio Massa, y a distancia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Axel Kicillof, el cristinismo era últimamente el sector con el que mejor relación tenía. “Hablo muy seguido con Cristina”, dijo, para responder al mensaje de audio que había dejado trascender Mendoza, en el que ella ponía en duda quién era la conducción de Grabois y a qué intereses respondía. Máximo Kirchner manejó la lapicera que colocó a Grabois en el tercer lugar de la lista de Fuerza Patria, después de que amenazara con romper e ir por afuera si el primer candidato era Massa o alguien con un perfil similar.

“Internas del cristinismo”, rotuló la trifulca en Quilmes un ministro de la provincia de Buenos Aires, convencido de que el diputado es uno de los dirigentes a los que Cristina Kirchner promueve para entorpecer el proyecto presidencial de Kicillof. La diputada Victoria Tolosa Paz, últimamente cercana al esquema del gobernador bonaerense, lo fustigó en público: “Hay una dirigencia política que está permanentemente buscando likes en las redes sociales. No sirve estar en la chiquita”.

Lo mismo había hecho el peronista Guillermo Michel, cercano a Massa, después de la ceremonia de asunción de los nuevos diputados, en la que Grabois, justo después de jurar, hizo un gesto hacia el palco donde estaba Milei. “Da vergüenza ajena ver cómo se comportan muchos de los diputados de todos los colores políticos”, dijo. Los cortocircuitos no se reeditaron hasta ahora en las reuniones de bloque de UP. Grabois fue a todas pero no habló.

En Argentina Humana sostienen, como dijo Grabois el lunes, que él no interviene en la disputa interna entre Cristina y Kicillof. Insisten además en que el posicionamiento interno del dirigente es el mismo de siempre, más allá del enfrentamiento que tuvo con Mendoza. “Hay algo que no entienden de Juan. Ante hechos como los de Quilmes, él no actúa por especulación política. No es boludo. No piensa que defender a los trapitos le va a traer votos, tiene un compromiso ético”, dicen.

Sobre la batalla interna que se proyecta hacia 2027, cerca de Grabois responden que así como fue precandidato en 2023, para enfrentar a Massa, podría volver a serlo dentro de dos años, si el perfil del candidato del peronismo no garantiza, a su juicio, un cambio drástico respecto del modelo de Milei. “Nuestro plan es el mismo de siempre. Damos una disputa política por la hegemonía del campo nacional y popular. Si eligen a un Massa, damos la batalla interna. Si no, bancamos”, dice un dirigente cercano a Grabois, y desliza: “Lo más lógico sería que sea Axel”.

Durante 2024, Grabois trabajó activamente en la posibilidad de repetir su candidatura presidencial en 2027. Parado sobre el millón y medio de votos que obtuvo en las PASO de 2023, recorrió el país, pulió un plan de gobierno y diversificó contactos para acelerar una conversión que lo haga ATP, de piquetero a dirigente político. Con ese objetivo mantuvo reuniones con el expresidente de Uruguay José Mujica y con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Su pelea con la intendenta de Quilmes, en defensa de los cuidacoches, puede haberle hecho retroceder muchos casilleros.