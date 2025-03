Chau América y El Nueve: histórica noticia para la televisión argentina en medio de la crisis generada por Javier Milei

Nunca antes pasó en la historia de la televisión argentina: histórica noticia en medio de la crisis económica.

En una decisión sin precedentes en la historia de la televisión argentina, América TV y El Nueve realizaron un anuncio en conjunto que sorprendió a todos. El comunicado fue leído por Claudio Rígoli (El Nueve) y Rolando Graña (América TV), en un duplex histórico que pudieron observar todos los televidentes. El hecho, sin dudas, trascendió a las redes sociales.

América TV, perteneciente al Grupo América, y El Nueve, del grupo Telearte S.A., decidieron abandonar la Asociación de Teleradiodifusoras Argentina (ATA). La misma contiene a las principales señales de televisoras privadas en el país, y significa el 90% del encendido televisivo a nivel nacional.

"Esta decisión ha sido tomada debido a la falta de respuestas oportunas y resultados, sumado a la escasa celeridad con la que se han abordado las principales preocupaciones de los canales abiertos, en especial, aquellas que afectan directamente la operatividad y la competitividad de nuestra industria", manifestó El Nueve en la voz de Rolando Graña, mientras que Claudio Rígoli hizo lo propio con el comunicado de América TV.

Explicando los motivos de la renuncia indeclinable, el anuncio de América TV expresó: "La meditada decisión llega luego de analizar a conciencia los objetivos que nos hemos trazado como empresa y las decisiones tomadas por esa Cámara para concluir que nuestras preocupaciones, necesidades y urgencias, hoy no parecen transitar el mismo sendero".

Batacazo de A24: los números que ilusionan al Grupo América y preocupan a LN+

La programación 2025 de los canales de noticias está arrojando sus primeros registros de audiencia, que ya están delineando primeras victorias y caídos en la lucha diaria por el rating. Y en el terreno de las transmisiones on demand por Youtube la señal A24 dio un inesperado batacazo, creando una nueva preocupación para su competencia directa en LN+. ¿Qué está pasando con el canal de Daniel Vila?

Según un informe de la consultora Rating Streaming, las transmisiones de Youtube de A24 están viviendo un momento de alza debido a la nueva oferta de periodistas y conductores que se sumaron a la grilla. En cambio, LN+ está pasando por un bajón de visualizaciones que preocupa y obliga a los gerentes de programación a ponerse más creativos afín de no perder tanta audiencia.

El informe revela que A24 logró aumentar cerca de un 45% con su nueva programación en la ultima semana de febrero con respecto a la primera semana de septiembre 2024 y determinó que el canal obtuvo un aumento del 27% en correspondencia a su mejor semana de audiencia del año pasado que fue durante el caso Loan, en la última quincena de julio 2024 . El informe determina que el pase e incorporación de nuevas figuras benefició a A24 en su lucha diaria por el rating y que LN+ es el principal caído, ya que es la competencia directa en números y visualizaciones on demand. Por el momento, no se sabe si LN+ implementará una nueva medida para lograr compensar los números bajos y darle a su audiencia un motivo para no cambiar de canal.