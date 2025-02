El terrible motivo por el que Marina Calabró se fue llorando de A24: qué le pasó.

Marina Calabró y Rolando Barbano atraviesan un gran momento en su relación. Luego de un inicio con algunas turbulencias y una breve separación, la pareja decidió apostar nuevamente al amor, y todo indica que ahora la relación fluye con solidez. Esta semana, ambos comenzaron una nueva etapa laboral en A24: ella comparte pantalla con Facundo Pastor, mientras que él trabaja junto a Soledad Larghi. En el debut, Marina sorprendió a todos con un beso apasionado a Barbano en vivo, dejando en evidencia la química que los une. Sin embargo, la situación tomó otro matiz el martes, cuando la periodista trajo a colación un episodio que aún le generaba cierto malestar y se fue llorando del ciclo televisivo.

"Vengo con un reclamo", lanzó Calabró con una mezcla de humor e incomodidad. "¿Se acuerdan del desencuentro en los Martín Fierro de radio? Yo le dediqué mi corazón, pero él agradeció hasta al mozo y se olvidó de mí", agregó. Para reforzar su punto, mostró un video del discurso de Salva Reyna en los Premios Goya, donde el artista tuvo un gesto romántico con su esposa, Kika.

A pesar de que la situación formaba parte del guion del programa, Marina no se mostró del todo relajada y continuó con su queja: "Este lo leyó. Yo te lo dediqué mirándote a los ojos, pero vos se lo dedicaste a todos menos a mí. Qué sé yo, hubiera preferido que lo leyeras", expresó.

Barbano, lejos de tomarse el asunto en serio, respondió con ironía y enumeró en broma a todas las personas a quienes les dedicaría su próximo premio, sin mencionar a Marina. En ese momento, pusieron en pantalla el discurso original del Martín Fierro, lo que llevó a la periodista a frenar la escena con un comentario entre risas y resignación: "José Núñez, el productor, me avisó que esto iba a salir al aire… culpa de ellos".

Si bien el cruce no pasó a mayores, en las redes sociales no tardaron en destacar la incomodidad de Marina. Lo más llamativo fue que, al poco tiempo, A24 subió el video del programa a su canal de YouTube, pero editó esa parte del intercambio. Poco después, desde El Ejército de LAM revelaron la posible razón: según fuentes de la emisora, a Calabró no le habría caído nada bien la escena y habría expresado su molestia, e incluso, fuentes cercanas a la periodista, aseguran que se fue llorando del canal.

La rotunda decisión de América TV con Marina Calabró en medio de la crisis de Javier Milei

Luego de un período como conductora interina en DDM, Marina Calabró cerró su ciclo en América TV con unas emotivas palabras y una noticia inesperada. En su última aparición al aire, la periodista aprovechó el momento para agradecer y revelar su próximo destino laboral.

En los minutos finales de la emisión del viernes 7 de febrero, Calabró tomó la palabra y expresó: "Hoy me toca despedirme. Quiero decir que fui inmensamente feliz en El Diario de Mariana. Ha sido un honor que una conductora tan talentosa como Mariana me haya elegido para reemplazarla en sus merecidas vacaciones. Mariana, te quiero, te admiro y aprendí muchísimo a tu lado. Siempre voy a estar agradecida por haber confiado en mí para llevar adelante este programa que tanto amás y que ya está por comenzar su décima temporada".

Con el regreso de Fabbiani a la pantalla de América, el canal atraviesa una serie de cambios en su programación, en el marco de la cobertura política de las elecciones legislativas en Argentina.