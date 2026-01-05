Cuáles son los 10 videojuegos más esperados del 2026

El calendario de videojuegos para 2026 está repleto de lanzamientos que prometen marcar tendencia y atraer a millones de jugadores alrededor del mundo. Entre producciones de alto presupuesto y continuaciones de franquicias legendarias, los próximos 12 meses tienen títulos confirmados o fuertemente anticipados que aparecen en listas de medios especializados, foros y eventos de la industria como los grandes atractivos del año.

1. Grand Theft Auto VI

Sin duda el más esperado del año, GTA VI de Rockstar Games es la sexta entrega numerada de la saga que marcó la historia del mundo abierto. Tiene una fecha de lanzamiento programada para 19 de noviembre de 2026 y se perfila como uno de los fenómenos culturales del año.

2. Resident Evil Requiem

La novena entrega principal de Resident Evil pone a los jugadores en una historia de survival horror con nueva protagonista y atmósfera renovada. Su lanzamiento está previsto para 27 de febrero de 2026 en consolas y PC.

3. 007 First Light

Regresa la franquicia de James Bond con una historia de origen que pone foco en un joven espía en una mezcla de acción y sigilo. Se espera para 27 de marzo de 2026.

4. Marvel’s Wolverine

Insomniac Games presenta una aventura basada en el icónico mutante de Marvel, con combate intenso y narrativa cinematográfica. Está entre los títulos más comentados por medios y comunidades de jugadores.

5. Saros

Una propuesta de acción sci-fi con elementos shooter y bullet hell, Saros se destaca por su estilo visual y ritmo frenético, apuntando a los amantes de géneros híbridos.

6. Fable (Reboot)

La esperada vuelta de Fable trae de regreso la fórmula de fantasía y humor con un mundo abierto renovado. Su desarrollo ha generado curiosidad por la visión moderna del clásico.

7. Crimson Desert

Este RPG de mundo abierto combina narrativa detallada con exploración y combate dinámico, siendo una de las grandes apuestas de género para 2026.

8. Control Resonant

Secuela del aclamado Control, esta entrega expande el universo con una estructura tipo action-RPG y una narrativa envolvente situada en una versión ampliada de Manhattan.

9. Dragon Quest VII Reimagined

La reinvención de un clásico del rol japonés llega con gráficos y mecánicas actualizadas para consolas modernas, esperada con entusiasmo por fans del género.

10. Forza Horizon 6

La franquicia de carreras vuelve con un nuevo título que promete mejorar la fórmula de mundo abierto, clima dinámico y diversión para todos los públicos.

Expectativas al alza

El 2026 se perfila como uno de los años más emocionantes para los videojuegos en mucho tiempo. Con lanzamientos que abarcan desde mundos abiertos gigantescos hasta experiencias narrativas profundas y nuevos giros en sagas clásicas, los próximos meses tendrán títulos que pueden definir tendencias en la industria y ofrecer experiencias inolvidables para jugadores de todas las plataformas.