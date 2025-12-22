League of Legends cambia para siempre: aseguran que Riot prepara la mayor actualización de su historia

Con más de 15 años de historia, LoL se mantiene como uno de los videojuegos más jugados del mundo, pero también arrastra limitaciones propias de un motor gráfico antiguo. En ese contexto, Riot estaría evaluando una transformación integral que muchos ya describen como un “remake” encubierto.

Un remake total, pero sin perder la identidad

De acuerdo a la información publicada por IGN, el proyecto no apuntaría a lanzar un League of Legends 2, sino a reconstruir el juego desde adentro, actualizando su tecnología base, animaciones y sistemas sin modificar las reglas que lo hicieron exitoso.

La idea sería renovar el motor gráfico, mejorar la iluminación, las físicas y los modelos de personajes, y optimizar el rendimiento en equipos modernos, todo sin fragmentar a la comunidad ni reiniciar el progreso de los jugadores.

Por qué Riot piensa en un cambio tan profundo

League of Legends fue lanzado en 2009 y, desde entonces, recibió cientos de parches, campeones y reworks. Sin embargo, muchas de sus limitaciones actuales no pueden resolverse solo con actualizaciones menores.

Un remake permitiría:

Mejorar la estabilidad y el rendimiento general.

Facilitar el desarrollo de nuevos campeones y habilidades.

Modernizar animaciones y efectos visuales.

Adaptar el juego a estándares técnicos actuales y futuros.

Además, Riot ya realizó movimientos similares en otros títulos, como Wild Rift, donde trasladó la experiencia de LoL a una base tecnológica más moderna.

Qué pasaría con los campeones y el progreso

Uno de los puntos que más inquieta a la comunidad es qué ocurriría con los campeones, skins y estadísticas acumuladas durante años. Según los reportes, Riot no tendría intención de borrar el progreso, sino de trasladarlo al nuevo sistema.

Esto implicaría conservar cuentas, contenidos cosméticos y logros, evitando una ruptura con la base histórica de jugadores.

Cuándo podría llegar esta actualización

Por ahora, Riot Games no confirmó oficialmente el proyecto ni brindó fechas. Todo indica que, de concretarse, se trataría de un desarrollo a largo plazo, pensado para los próximos años y no para un lanzamiento inmediato.

De confirmarse, estaríamos ante la mayor transformación de League of Legends desde su creación, una apuesta clave para garantizar que el juego siga vigente durante la próxima década.