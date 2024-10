Marina Calabró se animó a hablar del calvario que vive en LN+: "Es el germen 'majulístico".

Marina Calabró mandó al frente a Luis Majul con un picante pase de factura y lo culpó por haberle contagiado una fuerte gripe. El descargo de la periodista de espectáculos contra Majul, su jefe en la radio El Observador: "Empezó él".

Todo empezó al aire de su programa en El Observador, Calabró se excusó por su tono de voz y reveló que contrajo una gripe en LN+: “Yo estoy un poquito apestada, así que no se sorprendan si, de repente, empiezo a toser o si me quedo sin voz. Hoy en el ‘noti’ tuve un par de episodios complicados, pero bueno, cosas que pasan, nada grave. El cambio de clima me dicen, para consolarme, pero en realidad estoy ahí…”.

“Yo no soy de tener aire acondicionado prendido, pero bueno…Cabak y Majul están apestados…¡Este es el germen ‘majulístico’! Porque en realidad empezó él y se fue esparciendo este bicho exótico. Igual nada grave y, además, cómo uno puede estar mal con treinta y dos grados de temperatura y una térmica de treinta y ocho ¡Esto es felicidad! ¡Qué maravilla este octubre!”, se apresuró a deslizar la hermana de Iliana Calabró con el tono irónico que la caracteriza zanjando la situación no sin antes lanzarle un dardo a su compañero de trabajo.

