Tristeza en América TV por el anuncio que hicieron en vivo: "Un cáncer"

Tristeza en América TV por el anuncio que le hicieron a Marina Calabró en vivo.

Marina Calabró se enteró al aire de DDM (América TV) una dura noticia que conmovió a los televidentes. El anuncio triste y el descargo de la protagonista ante la escucha atónita de los periodistas de América.

Todo empezó cuando Marina Calabró anunció un móvil con Pitty, la numeróloga, quien no se anduvo con rodeos y contó su duro presente: "Estoy pasando un momento difícil. La vida siempre te pone desafíos, y yo le pregunté al médico: '¿Por qué a mí?' Y él me respondió: '¿Por qué no a vos?'. Estoy transitando un cáncer de mama del que ya me operé”.

Luego de escuchar los mensajes de aliento de Calabró y su equipo, la numeróloga explicó: “Ahora viene un periodo de un tratamiento para que no vuelva. El tratamiento lo voy a afrontar con firmeza y toda la gente que me quiere, conoce a la Pitty y la ve. Fue levantando un cajón de velas. La gente de Flemi me ayudó y me operó, solo tengo que hacer el tratamiento".

Para cerrar, la mediática que suele aparecer en los magazines de la televisión abierta sostuvo que enfrentará la situación "poniéndole el pecho": "Hay que ponerle el pecho. Solo tengo que agradecer. Hoy me toca esto y lo voy a enfrentar y superar con el tiempo. Lo voy a mostrar porque es una forma de ayudar a toda la gente que está del otro lado y está pasando por lo mismo".

Conmoción por la muerte que anunció Marina Calabró: "Sé que seguimos juntos"

Marina Calabró abrió su corazón y se mostró sensibilizada por el recuerdo de su papá Juan Carlos Calabró, de quien se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. La periodista eligió conmemorarlo con una emotiva dedicatoria y recibió el calor de sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram Marina Calabró recordó a su papá Juan Carlos Calabró, porque el pasado 5 de noviembre se cumplieron 11 años de su muerte. "Y así te miraba. Con admiración, con amor, con la alegría de saber que te tenía. Te extraño pa. Pero acá estás. Celebrando las buenas y haciendo que las malas duelan menos. Acá te tengo. En el alma, en la mente, en mi corazón. Gracias por tu incondicionalidad y por tu aguante! Sé que seguimos juntos, espalda con espalda, para enfrentar la que venga. Y para festejar todo lo bueno que tenemos y que vendrá", escribió Marina junto a una postal con el humorista argentino.

El actor Juan Carlos Calabró murió a los 79 años por una insuficiencia renal, tras pasar varios días internado en el Hospital Británico. La publicación de Marina se llenó de comentarios amorosos hacia la periodista y uno de los que le escribió fue Rolando Barbano, quien recientemente se reconcilió con ella y juntos iniciaron una nueva etapa como pareja. Quien también suele recordar a Juan Carlos Calabró es Iliana, la hermana de la periodista, quien en reiteradas oportunidades lo rememoró con anécdotas de su paso por los medios. El éxito más importante de Calabró fue Calabromas, un ciclo de televisión humorístico que rápidamente se convirtió en los más vistos de la televisión de los '80.