El presagio de Pitty la Numeróloga sobre Javier Milei y Yuyito González: "Otra"

La predicción de Pitty sobre la relación de Javier Milei y Yuyito González

La reconocida numeróloga "Pitty" hizo una predicción sobre el 2025 y entre otros temas se refirió al futuro del presidente Javier Milei y su relación con la conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González y no tuvo buenos augurios para la pareja.

"2025 va a ser un año 9" sostuvo en una entrevista en "Polino Autentico: Íntimo", programa conducido por Marcelo Polino en Radio Mitre y explicó que "es el último número, la finalización de un ciclo".

Por este motivo, "Pitty la númeróloga" sostuvo que "el 2025 va a ser un año de transición" y que en caso de poder darse una mejoría "lentamente" va a ser en el 2026. "No creo que 2025 sea un año exitoso, sino para transitar y terminar de acomodar", vaticinó. Respecto de la relación del presidente Javier Milei y Yuyito González, afirmó: "Son personas que se están haciendo bien, pero no veo una continuidad a largo plazo, como casamiento o cosas así. Por ahí, como en este momento, son compatibles".

En ese sentido, sostuvo que ve al mandatario con otra mujer en el futuro y no con Yuyito. "A él lo veo en otra relación, con una chica morocha, un poco más joven. Lo veo en otra historia", sostuvo. Para cerrar con el tema del futuro amoroso de Javier Milei, agregó: "Ella me parece una diva, una divina, representa un poco la historia argentina, pero en esa relación los números no son 100 por ciento compatibles".

Pitty la Numeróloga habló del 2025 de Wanda, Fátima Flórez y Mirtha Legrand

Además de hablar del futuro de Javier Milei y Yuyito González, Pitty la numeróloga, hizo referencia a otras figuras del país. En ese sentido, consultada por Marcelo Polino se refirió a la ex del presidente, la humorista e imitadora Fátima Flórez.

"Va a estar con muchos cambios, le salen muchas cosas en el exterior. Va a tener un gran amor, puede venir un amor del pasado, alguien que la venga a buscar, no digo que vaya a volver con la última pareja que tuvo (Milei). Puede haber cosas pendientes con personas, va a estar en una relación con un hombre más joven que la va a tener muy contenta”, consideró.

También leyó el futuro de la conductora de Bake Off (Telefe), Wanda Nara, y sostuvo que "no cerraría un 100 por ciento la relación con Mauro Icardi a pesar de todo lo que está pasando".

Por último, se refirió a la diva de El Trece, Mirtha Legrand, y destacó que es "un ejemplo argentino". "Los números los tiene todos, hay que bendecir a una mujer con tanta fuerza", concluyó.