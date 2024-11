Fátima Florez fue destrozada por su ex: "No hay"

Javier Milei fue la primera pareja de Fátima Florez tras separarse de Norberto Marcos.

La imitadora y humorista Fátima Florez tuvo un último año muy fuerte desde lo mediático luego de entablar una relación con el presidente Javier Milei cuando aún era candidato y pese a haberse separado hace unos meses, sigue generando repercusiones por su vínculo.

La actriz está encabezando un show en Las Vegas y en las últimas horas brindó una entrevista en la que respondió las críticas de la actual "primera dama" Amalia "Yuyito González y también hizo referencias a la relación con su ex, algo que trajo una dura respuesta.

Fátima Flórez se refirió a su ex marido Norberto Marcos y sostuvo: "Tengo el mejor de los recuerdos, fue media vida. Las cosas están súper bien. Yo siempre termino bien, no puedo quedarme con un sabor amargo".

Sin embargo, el productor teatral no tiene la misma visión de las cosas. En una entrevista a la Rock&Pop, respondió a estos dichos de su ex y sentenció: "Es un tema que a mí no me gusta hablar. Pero no tiene ni la mejor ni la peor, no hay diálogo, no hay noticias ni nada".

"Supongo que debe pasar por el hecho de un operativo de lavado de imagen porque llega el verano más que porque quiere estar bien conmigo", disparó el ex marido de Fátima Florez, Norberto Marcos.

Eso no quedó ahí, sino que fue más a fondo. "Si quisiera estar bien conmigo, me llamaría y hablaríamos como corresponde, pero de eso no hay nada. Sigo completamente alejado de toda esa situación", concluyó respecto de los dichos de la ex pareja del presidente Javier Milei.

El ninguneo de Fátima Flórez a Yuyito González

Otro tema que le preguntaron a Fátima Flórez fue por "la persona que cada tanto tira una indirecta, la novia actual de tu ex", en referencia a Javier Milei, pero la humorista se hizo la desentendida. "¿Que ex?, porque tengo dos", contestó y cuando le aclararon que se trataba de Yuyito González, prefirió esquivar la pregunta: "No tengo idea de nada. Yo vengo con Marcelo Polino que somos cómo un matrimonio del espectáculo".

Cabe señalar que la conductora de Empezar el Día y actual pareja del presidente estaba ternada por su labor en Ciudad Magazine y pese a haber hecho planes hasta para visitar a Donald Trump, finalmente confirmó que no asistirá porque "coincide con la agenda" del mandatario. De esta manera no habrá por el momento cruce entre ambas.