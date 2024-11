Yuyito González tomó una drástica decisón y la anunció en vivo: "No quiero explayarme"

Yuyito no irá a los Martín Fierro Latino.

El próximo 22 de noviembre se entregarán los premios Martín Fierro Latino Miami que condecorarán a los mejores artistas latinoamericanos. La gala se llevará a cabo en el popular hotel JW Marriott de Brickell.

La ceremonia contará con la conducción principal del periodista y actor Ronen Suarc y la alfombra roja estará a cargo del periodista de espectáculos Harry Levy Altman. Allí, estaba ternada la pareja del presidente Javier Milei, la conductora Amalia Yuyito González y su ex, la humorista Fátima Flórez.

Sin embargo y pese a que Yuyito González manifestó sus intenciones de aprovechar el viaje para ir a visitar al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas reveló que no asistirá al evento internacional.

"Estábamos hablando con Facu Ventura estos días respecto del Martín Fierro Latino, la ida a Miami. Yo estoy nominada a mejor conducción y estábamos viendo con gente de la organización si podía ir o no ir", relató la conductora de Empezar el Día por Ciudad Magazine.

En ese sentido, la pareja del presidente Javier Milei explicó que justamente que la gala de premios coincide con "actividades" de su novio. "Son actividades oficiales, podríamos decirlo de esa manera. No quiero explayarme mucho porque las cosas son paso a paso", manifestó. Además, Yuyito González agregó que la fecha en la que se entregan los Martín Fierro Latino "coincide con visitas internacionales".

Yanina Latorre advirtió a Javier Milei sobre Yuyito González: "Peligro"

La periodista de espectáculos Yanina Latorre se mostró furiosa contra el presidente Javier Milei y sobre todo contra su novia la conductora Amalia Yuyito González. La esposa de Diego Latorre no se guardó nada y cargó duro contra la "primera dama". En su programa el Observador no tuvo pelos en la lengua para hablar de la ex vedette y conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) y además le recomendó al mandatario que se aleje y termine la relación.

"Yuyito González me tiene podrida. Milei, salí de ahí, Maravilla. Haceme caso, yo sé lo que te digo. Peligro. Enloqueció esta mujer, flasheó primera dama, flasheo poder, flasheo no sé... esta semana viene de una semana de furia. No quiere hablar de Fátima Flórez, no quiere hablar con los periodistas, ya no contesta de Milei, se calienta, una maltratadora", disparó Yanina Latorre.

En ese sentido, siguió hablando de la pareja del presidente Javier Milei y tiró con todo: "Ella encontró... esto es lo que tiene. Primero bueno... la seducción del poder. No digo que esté enamorado o no, por ahí sí, o por ahí está enamorada de un todo, pero se siente la mujer más importante de Argentina, ‘soy la novia de Milei’. Todas las mañanas cuando arranca su programa es con un monólogo, un discurso hablando de ella y de Milei. Enloqueció".