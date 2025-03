El fin del ajuste mas grande de la Historia con paz social, el derrape del consumo, el mal momento de Milei y las exigencias de la represora Bullrich

Milei acumula problemas semana a semana: el viernes el Banco Central tuvo que vender 474 millones de dólares, la cifra mas grande desde que asumió; el FMI sigue sin confirmar el acuerdo, a pesar de que Milei ya lo anunció tres veces; el Senado tiene el número para rechazar el próximo jueves el pliego de Manuel Garcia Mansilla, el juez que metió por la ventana en la Corte y que, según sus allegados, se volverá a su casa con el rechazo; avanza la investigación con la estafa cripto aquí y en Estados Unidos; las inundaciones de Bahía Blanca mostraron a los argentinos que no se puede vivir sin obra publica y la feroz represión contra quienes fueron a apoyar a los jubilados fue vista por grandes fondos de inversión extranjeros como la prueba de la falta de sustentabilidad del ajuste. El periodista Jonatan Heguier vertió en El Destape la reflexión de un funcionario en la Casa Rosada: "No tengo recuerdos de que haya habido un Gobierno con tantos problemas tan graves y todos juntos”.

La feroz represión del miércoles, la agonía del foto periodista herido Pablo Grillo y las revelaciones que se fueron conociendo posteriormente fueron leídas por el mercado como el fin del ajuste mas grande de la Historia con paz social. El viernes se terminó la fiesta: comenzaron a desarmar posiciones y se fueron con sus dólares a otra parte. El gobierno está en problemas.

En estos días hubo llamados entre gobernadores. Algunos piensan que el presidente se “desangeló” y que ahora le entran todas. Otros, en el PJ, hasta hablan de armar una mesa por si es necesario un relevo. La actitud de la vice presidenta Victoria Villarruel, que se diferenció de Milei corriéndolo asombrosamente por izquierda, también revela la fragilidad de la figura presidencial en la coyuntura.

El gobierno consolida una inflación cercana al 2% y el dólar, soportando las presiones, sigue quieto. En Economía dicen que “Si Donald Trump le pone un poco de calma a la tormenta internacional que armó con la implementación de exuberantes aranceles, Milei puede llegar a octubre con una inflación cercana o aun menor al 1% mensual”. Con esas dos variables bajo control y orden en las calles, el gobierno dice que no solo aguanta sino que “puede tener una buena elección en octubre”.

¿Pero es eso lo que realmente piensan? Por qué se los ve tan activos intentando cerrar frentes con sus enemigos coyunturales. Por estos días le hicieron llegar un mensaje a Clarin asegurándole que no van a apurar una resolución contraria respecto a la compra de Telefónica. “No creemos que se resuelva antes de dos o tres años”, señaló un alto funcionario a El Destape. El grupo le devolvió la gentileza con una tapa vergonzosa en la que calificó a la jueza que entiende en la causa por los detenidos en la marcha de los jubilados, Karina Andrade, de camporista, con toda la carga negativa que el mismo medio supo endilgarle a la agrupación.

La jueza recibió el apoyo de la Federación Argentina de Magistrados, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, la Asociación Nacional de Jueces y Fuerzas de Trabajo y la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, entre otros. Clarin recibió el repudio de sus periodistas en un comunicado de la Comisión Interna de Trabajadores del diario, que fue retuiteado por varios colegas. Ismael Bermudez, por citar un caso.

Puede leerse como otra muestra de debilidad que esta semana el gobierno haya tendido puentes con Mauricio Macri para acordar ir juntos en la provincia de Buenos Aires. Cerca de Santiago Caputo afirman : “No nos sirve ir con Santilli y Ritondo y que Macri nos arme aparte y nos reste legisladores para la segunda parte de nuestro gobierno”. Del lado de Karina Milei confirman: “Separados vamos a perder”. Es evidente el cambio: hace dos meses decían que se iban a cargar a Macri y ahora lo buscan de socio.

El gobierno ya trabaja en la presentación del resultado en octubre. La idea es armar una gran movida en medios amigos y redes para que el resultado sean las nuevas bancas y no el porcentaje de votos. La posibilidad de perder provincia de Buenos Aires y CABA en manos de Union Por la Patria los alarma. Fundamentalmente porque los mercados van a leer que “vuelve el populismo”

Donde parece que no habrá acuerdo es en CABA. Jorge Macri trata de convencer a su primo Mauricio para que juegue y Mauricio habla con Maria Eugenia Vidal para que sea ella. Larreta anunciará el lunes en el programa de Carlos Pagni que se presentará como candidato a legislador porteño. Esta semana el ex jefe de gobierno se acercó a un miembro del PJ porteño con una propuesta para ir juntos, con Leandro Santoro como Senador. Ramiro Marra dice que aún no se definió. En las negociaciones para que algunos jueguen y otros se bajen se habla de ofertas de dinero por decenas de millones de dólares. La corrupción Avanza y CABA es una caja muy tentadora. Luego de la andanada de traspiés, la marca LLA no mide mas de 25 puntos en ciudad. Si quieren sacar mas tendrán que jugar fuerte con los candidatos. La carta ganadora es Bullrich, que puede llegar a 35 puntos, pero temen que en este momento de fragilidad del Gobierno, la ministra le pida demasiado para jugar: que su candidatura sea testimonial, seguir en su puesto y poner al jefe de Gabinete. Dicen que son sus exigencias.

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que llama a las PASO para el 13 de julio. En el texto del anuncio Kicillof vuelve a señalar su posición de suspenderlas. La movida apunta a apurar una definición de la Legislatura ya que, según fuentes cercanas al gobernador, la Cámpora apostaba a dilatar la definición para que luego no quede tiempo para la suspensión. Si se suspenden las PASO las elecciones generales se adelantarán por decreto para julio. Si se realizan, el gobernador esperará que pasen y luego adelantará las generales para agosto.

Un gobierno o sin dólares

El viernes la consultora 1816, que tiene fluidos contactos con el equipo económico, reveló en un informe que se venían cambios en la politica cambiaria. En el mercado se habla de modificaciones en el sistema de liquidación de exportaciones Blend. Si eso ocurre subirán los dólares financieros. También se habló de modificaciones en el ritmo de devaluación del dólar oficial. Ya el jueves muchos anunciaban el fin del ajuste con paz social. El Banco Central vendió la friolera de 474 millones de dólares. Algunos bancos extranjeros se llevaron mucho. La presión dolarizadora también se notó en el mercado de futuros, donde se estima que se operaron unos 1800 millones de dólares. Una pésima noticia para el Gobierno.

El gobierno jugó a redoblar la apuesta y reprimir de manera brutal la marcha por los jubilados. Cerca del presidente susurran “Bullrich siempre juega sobre el fleje y esta vez la tiró afuera”. Milei no tenia otra que apoyarla.

Si no mandaban policías la marcha era pacifica y el miércoles que viene los jubilados volvían a estar solos. Ahora quedan las repercusiones judiciales por la represión y otra marcha el miércoles próximo. Con las inundaciones que obligaron a Milei a enviar fondos y la posibilidad de que se sostenga una fuerte presión para mejorar los haberes jubilatorios, los mercados empiezan a pensar que el ajuste no es sustentable.

La represión de Bullrich

La acusación de Bullrich y los operadores mediáticos pagos sobre un supuesto golpe de Estado en la marcha del miércoles choca con la realidad. Los uniformados de las distintas fuerzas no apuntaban contra el gobierno, como en los golpes de Estado; apuntaban contra el pueblo. Al igual que en las detenciones irregulares tras la Ley bases, no aparecen los que incendiaron autos ni los que tiraron un arma. No aparecen porque son infiltrados puestos por Bullrich. Las cámaras de C5N mostraron a un policía plantando un rama; las de Crónica, a un infiltrado incendiando un tacho de basura y yéndose al lado de la policía. El Gobierno habla del golpe de los barras y la política. Pero la misma Bullrich confiesa que solo vieron a 5 barras, cuando en la manifestación hubo miles de personas y 114 detenidos. La acusación contra los intendentes Fernando Espinosa y Federico Otermin se tiró al voleo sin una sola prueba.

El miércoles hubo 672 heridos, 114 detenidos y más de 1.000 agentes desplegados. Se dispararon miles de balas de gomas, se lanzaron centenares de gases lacrimógenos y había agentes con armas letales. La inmensa mayoría de esas aprehensiones –sino todas- fueron arbitrarias y estuvieron repletas de ilegalidades, según surge de los testimonios que comienzan a conocerse y que están siendo relevados por quienes investigan la violencia institucional.

El caso del reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra en un estado delicado tras recibir un impacto de una granada de gas en la cabeza y sufrir una fractura de cráneo, fue el de mayor gravedad. La agresión quedó registrada en un video que muestra el momento exacto en que, mientras Pablo estaba en cuclillas tomando fotografías, un proyectil lo golpea en la cabeza, dejándolo inconsciente en el suelo. La granada fue disparada en forma paralela al piso y a escasa altura, contraviniendo la normativa de disparar en forma elevada a 45 grados en dirección hacia arriba para que haga una parábola y descargue el gas en el aire. El cartucho debe caer por la gravedad, no debe impactar con la velocidad que le imprime el arma que puede superar los 300 kilómetros por hora. El policía sabia que podía matar cuando disparó.

Infobae, TN y La Nacion publicaron videos y fotos que comprueban el accionar del policía que disparó. Salvo deshonrosas excepciones, los periodistas de todos los medios acusaron a la policía de herir a Grillo. Hasta Jonatan Viale. Es importante el dato porque puede estar revelando que el gobierno no tiene plafón para avanzar hacia un camino autoritario.

La caída del consumo pone en jaque a Milei

En febrero se detectó una fuerte suba del precio de los alimentos, situación que volvió a incidir en los niveles de consumo. Según la consultora Scentia, se registró una caída del 9,8% en toda la cadena de supermercados y autoservicios independientes. La caída es contra febrero del 2024, que había sido un 4% menor al mismo mes de 2023. Así Milei logra el récord histórico de 15 meses seguidos de caída del consumo. Según Scentia, la principal caída durante febrero fue en la zona Metropolitana de Buenos Aires, ahí la merma fue del 12,8%. El derrape es mayor a la de la pandemia y llega al 20% en algunos barrios del conurbano. Los datos de la vieja canasta del Indec pueden haber inducido un autoengaño en el gobierno. En San Luis este mes la inflación fue del 3,5%. Alimentos y bebidas, un 4,5%. En Mendoza los alimentos subieron un 6,6%.

Hasta hace dos meses se pensaba que la población le iba a pagar al gobierno la gracia de haber bajado la inflación. Ahora, la suma de traspiés y la fuerte caída del consumo ponen en duda la performance de Milei en octubre. Y lo más importante: con un clima internacional enrarecido por las decisiones de Donald Trump, el mercado comenzó la retirada: la promesa del ajuste mas grande de la Historia con paz social ya no es creíble.