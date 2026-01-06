Rusia denuncia "amenazas neocoloniales" contra Venezuela y respalda a nueva presidenta encargada

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asiste a su ceremonia de juramentación como presidenta interina de Venezuela en la Asamblea Nacional, en Caracas

‍Rusia acogió el martes el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, calificándolo ‍como un paso para ⁠garantizar la paz y la estabilidad frente a las "flagrantes amenazas neocoloniales y la agresión armada extranjera".

"Insistimos firmemente en que debe garantizarse a Venezuela el derecho a determinar su propio destino sin ninguna interferencia externa destructiva", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

No se refirió por su nombre a Estados ‌Unidos. El presidente Donald Trump envió el ⁠sábado fuerzas especiales para capturar ⁠al mandatario venezolano Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos, donde se ha declarado inocente de cargos de ‍narcotráfico y ha insistido en que sigue siendo el líder legítimo del país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Acogemos ⁠los esfuerzos emprendidos por ‌las autoridades oficiales de este país para proteger la soberanía del Estado y los intereses nacionales. Reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno de Venezuela", señala el comunicado ‌ruso, ‌que añade que Moscú seguirá prestando el "apoyo necesario".

Maduro fue el segundo aliado cercano de Rusia en ser destituido en poco más de un año, tras el derrocamiento del presidente ​sirio Bashar al-Asad en diciembre de 2024.

Pero una fuente rusa de alto rango dijo a Reuters esta semana que si Trump estaba afirmando una Doctrina Monroe revivida de dominio estadounidense en el hemisferio occidental, entonces Rusia también tenía derecho a su propia esfera de influencia.

Rusia ‍libra una guerra a gran escala en la vecina Ucrania desde febrero de 2022, pero está en conversaciones con la administración de Trump mientras el líder estadounidense presiona para que se ponga fin al conflicto.

El ​presidente Vladimir Putin, que se ha cuidado de no criticar a Trump desde su regreso a la Casa Blanca ​hace un año, está deseoso de arreglar las relaciones bilaterales y reavivar los lazos económicos entre ⁠sus dos países. Putin aún no se ha pronunciado sobre la destitución de Maduro por Trump.

Con información de Reuters