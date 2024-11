Yanina Latorre advirtió a Javier Milei sobre Yuyito González: "Peligro"

Yanina Latorre furiosa contra Yuyito González.

La periodista de espectáculos Yanina Latorre se mostró furiosa contra el presidente Javier Milei y sobre todo contra su novia la conductora Amalia Yuyito González. La esposa de Diego Latorre no se guardó nada y cargó duro contra la "primera dama".

En su programa el Observador no tuvo pelos en la lengua para hablar de la ex vedette y conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) y además le recomendó al mandatario que se aleje y termine la relación.

"Yuyito González me tiene podrida. Milei, salí de ahí, Maravilla. Haceme caso, yo sé lo que te digo. Peligro. Enloqueció esta mujer, flasheó primera dama, flasheo poder, flasheo no sé... esta semana viene de una semana de furia. No quiere hablar de Fátima Flórez, no quiere hablar con los periodistas, ya no contesta de Milei, se calienta, una maltratadora", disparó Yanina Latorre.

En ese sentido, siguió hablando de la pareja del presidente Javier Milei y tiró con todo: "Ella encontró... esto es lo que tiene. Primero bueno... la seducción del poder. No digo que esté enamorado o no, por ahí sí, o por ahí está enamorada de un todo, pero se siente la mujer más importante de Argentina, ‘soy la novia de Milei’. Todas las mañanas cuando arranca su programa es con un monólogo, un discurso hablando de ella y de Milei. Enloqueció".

Yanina Latorre no se guardó nada y fulminó a Yuyito González

Yanina Latorre no dejo ahí el tema, sino que siguió con enojo hablando de Yuyito González: "Estás con el Presidente, el país está tratando de salir a flote, tenemos quilombos de inflación, va a ir al Congreso para contar lo que hizo el Gobierno hasta ahora, que está haciendo las cosas dentro de lo que prometieron, pero digamos que es macroeconomía, y ella está preguntando con qué look ir. Se cree que va a ir a comer un asado con las botineras, las faranduleras o las politiqueras. Milei salí de ahí", insistió la periodista de espectáculos.

Para cerrar con el tema, la panelista de LAM (América TV) recalcó que la pareja de Javier Milei "todos los días abre el programa diciendo alguna gilada", en referencia a los monólogos del comienzo de Empezar el Día, programa que conduce Yuyito en Ciudad Magazine y donde entrevistó al presidente hace una semana.

"Es un día familiar, voy a conocer a mis suegros, lo voy a acompañar a Javier, es pareja, familia y bueno... de paso vamos al Congreso a ver qué pasa. ¡Dios! Es el Presidente", cerró Yanina Latorre en su descargo contra Yuyito González.