Jugó en Boca, chocó borracho mientras usaba el celular, mató e irá preso en 2025

Un exjugador de Boca podría ir preso en breve.

Un exjugador de Boca Juniors irá preso en los próximos días por decisión de la Justicia argentina, por doble homicidio culposo agravado. El protagonista es nada menos que Nahuel Zárate, el defensor de 32 años que se desempeñó como lateral izquierdo del equipo de La Ribera entre el 2012 y el 2014. Luego de haber llegado a la Primera División del fútbol argentino en el club en el que se formó, el zurdo también visitó las camisetas de Godoy Cruz de Mendoza, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, Fénix, Gimnasia de Jujuy, Atlético Güemes de Santiago del Estero, Estudiantes de Caseros y Deportivo Morón, donde se encuentra actualmente en el Ascenso.

El caso del jugador llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena a cinco años de prisión. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el recurso de la defensa del futbolista porque su presentación no cumplía con los requisitos establecidos para ser considerada.

¿Por qué Nahuel Zárate, ex Boca, irá preso en 2025?

Durante la madrugada del domingo 9 de septiembre del 2018, el defensor fue protagonista de un accidente automovilístico en la avenida General Paz en el barrio Villa Riachuelo de Buenos Aires. Allí embistió con su coche, un Volkswagen Scirocco, a un Chevrolet Corsa, que era un taxi que transportaba dos personas de 55 y 54 años (Norberto Rodolfo Brienza y Néstor Francisco Mormandi, respectivamente). Los dos hombres fallecieron en el acto.

La causa en su contra avanzó y en agosto de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 lo condenó a cinco años de prisión efectiva y le impuso una inhabilitación para conducir durante diez años. De todas formas, Zárate no fue preso en ese momento porque su condena no estaba firme. Casi dos años más tarde, en abril del 2023, el pronunciamiento de segunda instancia estuvo a cargo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, compuesta por los jueces Jorge Rimondi, Gustavo Bruzzone y Mauro Divito, quienes confirmaron los cinco años de prisión efectiva y la inhabilitación al rechazar los recursos de casación interpuestos por la querella y la defensa particular de Zárate.

Nahuel Zárate, el ex Boca que iría preso en breve.

Las investigaciones periciales concluyeron que Zárate conducía bajo los efectos del alcohol, exhibiendo un nivel de 1,74 gramos por litro de sangre, significativamente por encima del límite legal permitido. Además, se determinó que el futbolista llevaba el auto -al menos- a 190 kilómetros por hora, mientras mantenía una conversación a través de su celular con amigos que lo esperaban en una fiesta.

Los abogados querellantes habían pedido que se le imputara un doble homicidio con dolo eventual, peticionando en dicho sentido elevar la pena a 17 años de cárcel. También pretendían la inmediata detención del jugador por peligro de fuga, aunque finalmente ninguna de esas solicitudes surtió efecto y todo indica que el futbolista irá preso en forma inminente.

Los números de Nahuel Zárate en Boca