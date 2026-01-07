El gobierno de Donald Trump difundió un video del operativo para abordar e incautar el petrolero Bella 1, un buque con bandera rusa que navegaba en el Atlántico Norte. Durante la operación de la Guardia Costera de EE.UU. también fue abordado otro buque denominado Sophia en aguas internacionales cerca del Caribe. La Casa Blanca había calificado a ambos como parte de una "flota fantasma" que intentaba "escapar de la Justicia".

"Los criminales del mundo están advertidos. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Nunca cederemos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y disrupting el financiamiento del narco terrorismo dondequiera que lo encontremos, punto", escribió la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unido, Kristi Noem, en su cuenta de X.