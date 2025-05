Herrón tomó una tajante decisión en Boca con un jugador clave para el equipo

En medio de la búsqueda de Boca Juniors para tener el mejor plantel de Primera División, Mariano Herrón tomó una drástica decisión con respecto a uno de los jugadores que más esperaba y que, hasta ahora, estuvo lesionado. En este caso se trata de Wilmar Alarcón, el exfutbolista de Huracán.

La decisión de Herrón luego de haber tenido una lesión en el menisco fue llevarlo rápidamente a entrenar con el plantel de primera división y que no pase por la Reserva. En principio era la idea, pero finalmente el actual entrenador de Boca decidió que sea parte del equipo. La idea cambió cuando lo notó en buen nivel futbolístico y, de esta forma, no le dio lugar en el once, pero lo mantuvo dentro para ganarse un lugar entre los titulares.

En este punto, Alarcon no irá a la Reserva, pero sí será parte del equipo y del plantel. Por lo cual podría ser parte del plantel que enfrente el próximo partido ante Independiente en lugar de Kevin Zenón.

El probable equipo de Boca contra Independiente

Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Alarma en Boca: Monterrey va por Gabriel Milito como DT, en reemplazo de Demichelis

El primero que sonó en el conjunto mexicano fue Matías Almeyda, quien recientemente dejó de comandar al AEK Atenas de Grecia. La decisión del "Pelado" se basó en que su objetivo es continuar con su carrera en Europa en los próximos años, aunque está en busca de un nuevo destino. Esto le abrió la puerta a que apunten al exdefensor de Barcelona, que actualmente está sin club pero sigue en la órbita del elenco "Azul y Oro". Igualmente, también trascendió que supuestamente nadie desde el Consejo de Fútbol se comunicó formalmente con él más allá de que ya está presente en Argentina y todavía no definió su futuro.

Cabe destacar que si Milito toma las riendas de Monterrey de México no sólo tendrá por delante los compromisos locales, sino también el Mundial de Clubes en Estados Unidos. De hecho, en dicha competencia se cruzaría con River Plate en fase de grupos, como también ante Inter de Milán y Urawa Reds Diamonds de Japón. Por supuesto, la decisión final quedará en él, pero en "Rayados" se ilusionan con esta posibilidad.