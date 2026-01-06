Racing pone 3 millones de dólares y se queda con un jugador querido por Boca y River

Costas sumó su segundo refuerzo en el mercado de pases

Una de las novelas de los mercados de pases acaba de llegar a su fin porque Racing se decidió y colocó 3 millones de dólares para quedarse con un jugador que un sin fin de veces estuvo en el radar de Boca Juniors y River Plate para transformarse en su refuerzo estrella. Aunque la operación contó con un pequeño detalle para que se pueda llevar a cabo.

Muchas veces, las negociaciones no se encuentran cerradas hasta que el jugador aparezca vistiendo la camiseta y se realice un posteo en las redes sociales anunciando su llegada. Son varios los casos en donde los clubes se dan la mano pero con el paso de las horas surgen diferencias que complican lo charlado y hasta lo hacen caer. "Ayer se alcanzó un acuerdo entre las partes, son 3 millones de dólares por el 80% de la ficha de Matko Miljevic", expresó el periodista Germán García Grova en TyC Sports. Un jugador que varias oportunidades coqueteó con la chance de jugar en los dos más grandes del fútbol argentino.

El jugador resignará casi medio millón de dólares para jugar en la Academia

Lo particular de esta operación que demoró bastante en materializarse es producto de una deuda de Huracán para con el jugador. "Racing pone 3 millones por el 80%, el 20% restante era de Huracán, pero cuando el Globo compra a Miljevic, una parte no se la paga al jugador. Quedó una deuda. Miljevic resigna la deuda, pero a cambio de quedarse con el 20% del pase. Va a firmar un contrato por tres temporadas. Miljevic va a jugar en Racing, va a ser refuerzo de Costas", señaló.

En algunos casos, los porcentajes que les corresponden a los jugadores o las deudas son absorbidas por los clubes que compran la ficha para que la operación no se demore más de lo esperado. Sin embargo, la llegada de Miljevic se puede apreciar que tomó la decisión de resignar lo que le correspondía, pero buscará obtener un beneficio a futuro en caso de que lo vendan.

¿Racing quiere a un jugador de River como refuerzo?

Por otro lado, la mañana del lunes expuso un movimiento más que particular de intereses porque River al desprenderse de la ficha de Jeremías Ledesma tendrá que salir a buscar un arquero que acepte ser suplente de Franco Armani hasta diciembre y uno de los elegidos por Marcelo Gallardo es Facundo Cambeses. Aunque advirtieron desde la Academia que no piensan negociar y que deberán ajustarse a la cláusula de rescisión.

Sin embargo, esto activó otro rumor porque se conoció que Gustavo Costas se encuentra interesado en la ficha de Paulo Díaz que fue notificado que es considerado como jugador a vender en el mercado de pases en caso de que llegue una propuesta formal de venta. Los rumores señalan que no habría problema por parte del zaguero en cambiar de club ya que se queda en la Argentina donde se encuentra cómodo pero no está dispuesto a resignar el salario que percibe. Algo que desde Avellaneda no pueden garantizar.