Preocupa el presente de Marcos Acuña en la pretemporada de River

River busca de manera desesperada a un lateral izquierdo

La primera parte de la pretemporada en River se está desarrollando en el predio que dispone en la localidad de Ezeiza y con el paso de los días van surgiendo algunas novedades sobre lo que Marcelo Gallardo se encuentra preparando. Una de ellas es de gran preocupación porque habla sobre Marcos Acuña y cómo afronta cada una de las jornadas.

"Marcos Acuña algunos días entrena y otros no", expresó el periodista Germán García Grova en Radio La Red. Una noticia que estaría vinculada con los problemas físicos que el jugador afronta. Al punto que obliga a una improvisación por parte del cuerpo técnico. "Matías Galarza está jugando de lateral izquierdo en las práctica", agregó. Una que no gustó mucho en los hinchas que no tardaron en manifestarse en las redes sociales.

Es el único lateral izquierdo dentro del plantel.

Hay que recordar que el plantel de River no cuenta con otro lateral izquierdo porque se decidió que Milton Casco quede libre, y que continuará su carrera en Atlético Nacional de Colombia. Por otro lado, la mañana del 31 de diciembre expuso que se llegó a un acuerdo con San Pablo de Brasil para obtener la ficha de Giuliano Galoppo a cambio de porcentajes de los pases de Gonzalo Tapia y de Enzo Díaz. Este último debía regresar al país a partir del 2026, pero se lo vendió.

No es ninguna casualidad que una de las búsqueda de Marcelo Gallardo en el mercado de pases es sumar un lateral derecho. Se hicieron consultas por Alexander Bernabei pero el Inter de Brasil pide una cifra de 7 millones de dólares para desprenderse de su ficha. Mientras que las negociaciones por Elías Báez con San Lorenzo quedaron estancadas porque no hay acuerdo en el modo transferencia. El "Millonario" pretende un préstamo y el Ciclón busca una venta por 4 millones.

Otro de los jugadores que interesa en la posición es Julio Soler que hasta hace unos días tenía todo acordado para pasar del Bounermouth al Ajax de Países Bajos, pero la operación sufrió un cambio más que drástico y nuevamente River figura como un destino potable. El problema está en que el equipo inglés no quiere que su jugador regrese al fútbol sudamericano y podría darlo a cualquier otro club de Europa ante un interés formal.

No obstante, los rumores señalan que River estaría avanzando de gran manera en la contratación de Matías Viña que se encuentra en Flamengo. Al lateral uruguayo le interesa bastante cambiar de equipo con el fin de mostrarse en la previa del Mundial y así poder ser convocado por Marcelo Biesla. El punto de conflicto está en que desde Brasil pretenden 6 millones de dólares y en la Argentina buscan una cesión de 12 meses.

Es importante destacar que el "Millonario" cambió de gran manera la forma en la que negocia la llegada de sus contrataciones en este mercado de pases. Solo se gastará dinero en caso de que se trate de un refuerzo de jerarquía como es el caso de Aníbal Moreno o de un interesante proyecto a futuro. Mientras que los demás apuntados serán sumados en condición de préstamo con una opción de compra que permita adquirirlos si demuestren condiciones.