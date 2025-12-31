River, a punto de cerrar al cuarto refuerzo y festeja Marcelo Gallardo

River aceleró por el cuarto refuerzo y festeja Gallardo: qué falta para cerrarlo

River Plate trabaja con todo hasta el último día del 2025 en busca de refuerzos para afrontar la temporada venidera de la mejor manera y está muy cerca de sumar uno más en el mercado de pases. Después de contratar a Aníbal Moreno y Fausto Vera, además del regreso de Tomás Galván, ahora el "Millonario" avanzó por otro futbolista pretendido por Marcelo Gallardo. De hecho, juega en uno de los puestos donde perdió a uno de sus principales referentes y necesita recambio.

Milton Casco es uno de los jugadores que dejarán la institución a partir del 1° de enero, por lo que el DT buscó a otro lateral izquierdo con potencial para ser titular. Si bien Marcos "Huevo" Acuña es hoy el dueño de ese puesto en el verde césped, el entrenador quiere que haya competencia y apuntó alto. Por este motivo, está a pocos detalles de sellar el vínculo con el lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, quien actualmente juega en Flamengo de Brasil y que surgió como alternativa ante la negativa en las negociaciones con Julio Soler, Román Vega, Elías Báez y Alexander Bernabei.

Quién es Matías Viña, el posible refuerzo del River de Gallardo en el mercado de pases

Si bien el defensor que anhela el entrenador viste la camiseta del "Mengao", lo cierto es que en 2025 no tuvo tanto rodaje en la cancha y esto desembocaría en su salida. De hecho, más allá de su nivel quedó a la sombra de Ayrton Lucas y Alex Sandro jugando sólo diez encuentros en todo el año. Para colmo, tampoco llegó a disputar un partido de Copa Libertadores, certamen que el club ganó contra Palmeiras en la final y que lo llevó a disputar la Intercontinental.

Ante esta situación, se abrió una puerta para él que no sólo le puede dar más minutos en cancha, sino también perfilarlo para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la Selección de Uruguay. Si bien esto último dependerá de Marcelo Bielsa a la hora de convocarlo, el lateral izquierdo tiene serias chances de estar en el torneo ya que es un habitual citado por el rosarino. Cabe destacar que, en caso de que llegue al River de Gallardo, afrontaría tanto los campeonatos locales como la Sudamericana y puede haber rotación en su posición con Acuña.

Matías Viña, muy cerca de ser refuerzo de River

Los números de Viña en su carrera

Clubes : Nacional de Montevideo; Palmeiras; Roma de Italia; Bournemouth de Inglaterra Sassuolo de Italia y Flamengo de Brasil.

: Nacional de Montevideo; Palmeiras; Roma de Italia; Bournemouth de Inglaterra Sassuolo de Italia y Flamengo de Brasil. Partidos jugados : 221 (+43 con la Selección de Uruguay).

: 221 (+43 con la Selección de Uruguay). Goles : 13 (+1).

: 13 (+1). Asistencias : 23 (+4).

: 23 (+4). Títulos: Torneo Intermedio 2017 y 2018, Torneo Apertura 2018, Torneo Clausura 2019, Supercopa Uruguaya 2019 y Campeonato Uruguayo 2019 con Nacional; Campeonato Paulista 2020, Copa de Brasil 2020, Copa Libertadores 2020 y 2021 con Palmeiras; Conference League 2022 con la Roma de Italia; Campeonato Carioca 2024, Copa de Brasil 2024, Serie A 2025 y Copa Libertadores 2025 con Flamengo.

El mercado de pases de River con el interés por Matías Viña

Altas

Tomás Galván (vuelve de Vélez y será tenido en cuenta).

Fausto Vera (Atlético de Mineiro).

Aníbal Moreno (Palmeiras).

Ezequiel Centurión (vuelve de Independiente Rivadavia de Mendoza).

Elián Giménez (vuelve de Sarmiento).

Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi).

Daniel Zabala (vuelve de Huracán).

Tomás Nasif (vuelve de Banfield).

Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba).

Tomás Castro Ponce (vuelve de Almagro).

Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo).

Alexis González (vuelve de Audax Italiano).

David Martínez (vuelve de Olimpia).

Bajas

Enzo Pérez (libre).

Milton Casco (libre).

Ignacio Fernández (libre a Gimnasia).

Gonzalo Martínez (libre).

Miguel Borja (libre a Cruz Azul).

Federico Gattoni (vuelve a Sevilla).

David Martínez (préstamo a Defensa y Justicia).

Tiago Serrago (volvió de Aldosivi y préstamo a Tigre).

Franco Alfonso (se va a Olimpia de Paraguay).

Interesan