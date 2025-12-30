La insólita propuesta del Galatasaray a Icardi en medio de los rumores sobre River

Mientras Marcelo Gallardo sigue en búsqueda de refuerzos de cara al 2026 junto a Stéfano Di Carlo en River Plate, Mauro Icardi volvió a ser protagonista. Esta vez gracias a su club, el Galatasaray de Turquía, que le realizó una impensada oferta pensando en lo que viene. Si bien dependerá exclusivamente del delantero aceptarla o no mientras le quedan seis meses de contrato, lo cierto es que hay chances de que los planes de la dirigencia no prosperen.

El motivo principal tiene que ver con lo económico, pero también con el tiempo que lo quieren mantener en la institución en la que lleva un total de 70 goles y 22 asistencias en 110 partidos desde su arribo en septiembre del 2022. Con dicha oferta, no es seguro que el atacante argentino con pasado en el Inter de Milán de Italia y el PSG de Francia continúe vistiendo los colores de su equipo. De hacerlo, se expondrá a una baja considerable del sueldo que sin dudas lo afectaría.

Según informaron desde el medio Fanatik, el vínculo propuesto por el club turco se trata de una reducción del sueldo a la mitad de los 10 millones de euros anuales que recibe el delantero. Sin dudas es por demás llamativo, más aún sabiendo que es una de las figuras del plantel siendo el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray lo cual no es un detalle menor. Otro punto clave es que sería por dos años y que el segundo sería opcional, por lo que tampoco tendría un lugar asegurado para el 2027 más allá de sus números.

También es cierto que es difícil que llegue al "Millonario" sabiendo que desde su regreso a las canchas después de la rotura de ligamentos cruzados volvió a ser el principal protagonista del equipo. En 16 encuentros -en los cuales en algunos ingresó desde el banco- marcó 9 goles siendo el que más anotó. Igualmente, el ofrecimiento del club puede ser determinante para su futuro lejos de Europa o en nuestro país vistiendo la "Banda" con Marcelo Gallardo como DT.

María Eugenia "China" Suárez habló sobre Mauro Icardi y desmintió su posible llegada a River

La exactriz de Casi Ángeles disparó en su perfil de X (ex-Twitter) acerca de los rumores que vinculan al delantero con el "Millonario", del cual ella es hincha: “¿Que yo di el ok para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”. Por supuesto, con sus palabras también lanzó un fuerte palazo para Wanda Nara, quien manejó la carrera del rosarino durante varios años y ahora la "China" se desentendió de ese asunto cuando se la vinculó con esta cuestión futbolera.

Las estadísticas de Mauro Icardi en su carrera a nivel clubes