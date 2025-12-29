River le va a poner techo al Monumental: cuánto gastará y comiezan las obras

El techo solo cubrirá a las tribunas, mientras que el campo quedará descubierto a las inclemencias climaticas

El estadio Monumental es el más grande del fútbol argentino en lo que respecta a la capacidad, debido a que puede convocar a más de 85 mil espectadores en un partido tanto a nivel de clubes como en el plano de las selecciones. Sin embargo, ese número va a durar muy poco porque River Plate anunció que le colocará un techo y sumará la presencia de una quinta bandeja. Una serie de obras que demandará un elevado grado de planificación, además de una inversión nunca antes vista.

La última remodelación que la cancha sufrió expone la presencia de una cuarta bandeja que le permite a los hinchas estar cada vez más cerca de los jugadores después de que se decidiera eliminar para siempre a la emblemática pista de atletismo. También se aplicaron uniones en cada una de las bandejas dando lugar a anillos de 360 grados con el fin de poder recorrer cada tribuna sin complicación alguna. Aunque estos agregados dejarán de ser una novedad en los próximos meses, ya que el club hará una importante anuncio en las próximas semanas.

El estadio Monumental alcanzaría la capacidad de casi 100 mil espectadores (render no oficial)

"El Monumental será el único estadio de Sudamérica con 100% de sus tribunas techadas y capacidad cercana a los 100 mil hinchas. Se montará una estructura externa con 100 columnas y la obra avanzará en receso para no perder la localía", expresaron desde el Diario Olé. Se estima que River hará una inversión que rondar en los 100 millones de dólares, que todavía no fue especificada cómo se llevará a cabo para cumplir con el plan de obras que está previsto que arranque a finales de mayo.

La intención de ponerle techo a las tribunas pero dejar el césped descubierto es porque desde el "Millonario" entiende que no hay reemplazante efectivo a los rayos solares que entregan un gran beneficio en el mantenimiento del campo de juego. Por otro lado, la obra permitirá reducir el trabajo de restauración de las tribunas, debido a que dejará de estar expuestas al aire libre. Esto podría generar más cambios como que los asientos de las plateas pierdan el tono gris y pasen a estar decorados con los colores de la institución. Una de las grandes quejas que los hinchas exponen en las redes sociales. Otro impacto de esta decisión es que la cantidad de recitales podría aumentar de manera exponencial, ya que será un lugar de gran convocatoria y dará la posibilidad de ofrecer una mejor calidad de sonido al eliminar las torres del campo.

¿Por recomendación FIFA?

Uno de los protocolos de la FIFA para designar una sede de cara a la organización del Mundial 2030 que tendrá a la Selección Argentina jugando al menos un partido en el país es que debe haber un escenario que brinde una coberta total a los hinchas presentes en las tribunas. La obra que River comenzará en los próximos meses es una que contará este fin. Si todo se desarrollo en los tiempos esperados, la AFA va a proponer al estadio Monumental para que una vez más sea el hogar de la Albiceleste en un campeonato mundial.

¿No se perderá partidos de local?

Como se mencionó, la intención de la dirigencia de River es que las obras se lleven a cabo sin alterar la localía del equipo tanto en los partidos correspondientes a la Liga Profesional como aquellos que se vinculan con la Copa Sudamericana. Esto es producto de que la nueva estructura se montará por fuera hacia adentro. Además, la quinta bandeja será una que se unirá a la parte alta y deberá contar con sus propios soportes para estar en pie. No obstante, se deslizó la posibilidad que en caso de que haya un cambio de escenario este no superaría los tres partidos. Algo que podría desencadenar que el "Millo" regrese a Independiente o Vélez, dos lugares con capacidad para recibir a sus socios.